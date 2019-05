PALLONATE SU PALLOTTA! “L’ADDIO DI DE ROSSI? SPERO CHE LA ROMA CAMBI PROPRIETÀ”- ANCHE CASSANO SILURA “L’AMEREGANO” E IL SUO 'RASPUTIN' BALDINI: “IL CLUB MERITA DI LOTTARE PER QUALCOSA DI IMPORTANTE” – LA RIVELAZIONE DI GIAMPAOLO SU DE ROSSI AL “CLUB” DI SKY: “DANIELE VUOLE LAVORARE CON ME”. MA SPUNTA L'IPOTESI BOCA – L'OMAGGIO DEI TIFOSI DELLA JUVE A "DDR" - PALLOTTA VUOLE TOTTI DIRETTORE TECNICO, LUI: “NON NE SO NIENTE”- QUEL DUBBIO DI DE LAURENTIIS... - VIDEO

Antonio Cassano va all'attacco del presidente della Roma, James Pallotta, dopo l'addio di Daniele De Rossi alla Roma. «Baldini e Pallotta l'hanno fatto ancora, dopo il Pupo l'hanno fatto con Daniele - ha detto Fantantonio, ex giallorosso, in un video-messaggio a 'Tiki Taka', su Canale 5 - Devono ricordarsi che la Roma è Totti e De Rossi e non loro: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita di lottare qualcosa di importante». Poi a De Rossi: «Mi raccomando, non smettere, con gli scarponi che ci sono in giro puoi arrivare benissimo a 45 anni». (Italpress)

2. GIAMPAOLO

I suoi tifosi lo saluteranno commossi, ma non è detto che lui saluti il calcio. La vicenda dell'addio di Daniele De Rossi, entrato nella sua ultima settimana da giocatore della Roma, acquista particolari interessanti.

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato del capitano giallorosso ai microfoni di Sky Calcio Club: "Recentemente mi ha detto "Voglio venire a lavorare con te". Se ci sarà spazio per un collaboratore ci penserò. E' uno che trasmette passione, lo percepisci da come parla. Sarebbe una risorsa".

3. DE LAURENTIIS

M.cristina Massaro per agi.it

de rossi 100

“De Rossi lo prenderei subito, non è questo il problema. De Rossi anche con i problemi fisici che potrebbe avere o con i problemi anagrafici è un uomo di sport. Sono sicuro che troverà una sua strada e sarà ancora vincente come lo è stato per tutta la sua vita, la sua vita è il calcio ed è giusto che il calcio non lo abbandoni”.

de rossi 1

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli parlando dell’addio di De Rossi a margine della “Race for the Cure”. "È sembrato un giallo. Mi sono detto: “Non è che hanno già venduto la Roma e nell’impegno di vendita c’è anche un cleaning dal passato? Lo trovo uno sbaglio di tempi pazzesco, come quando un attore sbaglia i tempi e recita male. Se rimanesse la stessa proprietà diventerebbe una parte recitata male, perché bisognava aspettare la fine del campionato e in maniera riservata trovare una soluzione", ha concluso De Laurentiis.

