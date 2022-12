PALLONCINI GONFIATI – LA JUVENTUS HA VENDUTO O SCAMBIATO RAGAZZINI DELLA PRIMAVERA CON ALTRI CLUB A PREZZI POMPATISSIMI PER OTTENERE PLUSVALENZE DA METTERE N BILANCIO – SOTTO LA LENTE DELLA PROCURA DI TORINO CI SONO 51 MILIONI OTTENUTI PER LA CESSIONE DI 11 SCONOSCIUTI, RIMASTI TALI – IL TRUCCHETTO CON I GIOVANISSIMI PERMETTEVA ANCHE ALLE SOCIETÀ DI SPALMARE SU MOLTI ANNI I COSTI DEI CARTELLINI…

Estratto dell’articolo di Stefano Carina per “Il Messaggero”

pavel nedved, andrea agnelli, maurizio arrivabene e federico cherubini

Così fan tutti. Vero, in parte. Perché il problema non è andare alla ricerca di plusvalenze ma farle con giovani sconosciuti (che rimarranno tali anche negli anni a seguire), gonfiando oltremodo i costi delle cessioni, per poi avere il tempo di ammortizzarli nei bilanci successivi, sistemando intanto quelli attuali.

In tal senso se l'apparato accusatorio della Procura difficilmente potrà scalfire valutazioni legate a compravendite di calciatori d'elité come Cancelo o Pjanic […] diverso il discorso per i vari ragazzini della Primavera bianconera, ceduti dal 2019. Pur non avendo un valore ufficiale per le compravendite, il sito Transfermarkt regala una fotografia esaustiva di quanto un giocatore può costare. E la differenza, in molti casi, tra il prezzo al quale è stato ceduto e il valore del ragazzo aveva già fatto storcere il naso al Procuratore federale Giuseppe Chinè.

Pablo Taboada

Elia Petrelli, ad esempio, classe 2001, nel 2021 viene trasferito (insieme a Portanova, valutato 10 milioni) al Genoa nell'affare per l'acquisto di Nicolò Rovella, costato 18. Petrelli in quel giro di scambi viene valutato 8 milioni, più o meno il 3100% in più del reale valore dell'attaccante, che si aggira all'epoca sui 250mila euro. Non è il solo. Lanini, Francoforte, Gerbi, carneadi ai più, vedono il loro cartellino gonfiarsi con rincari che oscillano tra il 400% e il 1600%.

Tuttavia come con il Genoa, gli scambi continuano. Pablo Taboada nel 2019 è ceduto al Manchester City per 10 milioni. In cambio i bianconeri acquisiscono Félix Correia per 10,5 milioni. E poco importa che entrambi per i siti di riferimento valgano un milione: la doppia operazione produce una plusvalenza per i club di 9,5 milioni. [...]

Franco Tongya

Non si muove quindi un euro ma la manovra regala ossigeno ai rispettivi bilanci. Si dirà: ma poi i club dovranno caricarsi il valore dei cartellini. Vero, ma queste operazioni vengono effettuate sempre con ragazzi giovanissimi. Tempo per ammortizzare i costi non mancherà.

