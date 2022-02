16 feb 2022 13:19

PALLONE BUCATO - GRAVINA METTE LA PISTOLA ALLA TEMPIA ALLA LEGA A CON LA NOMINA DEL PROFESSOR GENNARO TERRACCIANO A "COMMISSARIO AD ACTA" PER ADEGUARE LO STATUTO DELLA CONFINDUSTRIA DEL PALLONE. IL 23 FEBBRAIO CI SARA' LA TERZA CHIAMATA PER ELEGGERE IL PRESIDENTE DI LEGA A MA LA SITUAZIONE E’ IN ALTO MARE DOPO LA BOCCIATURA DI BONOMI (SOSTENUTO DA MAROTTA E SCARONI) - IL FRONTE LOTITO NON HA ANCORA I VOTI NECESSARI PER IMPORRE LORENZO CASINI – GRAVINA HA DECISO DI FAR ENTRARE IL COMMISSARIO NEL PIENO DELLE SUE FUNZIONI IL 26 FEBBRAIO, TRE GIORNI DOPO L'ASSEMBLEA DI LEGA..