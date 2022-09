IL PALLONE E LE ROSE – NELLA CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI NAPOLI-TORINO, LUCIANO SPALLETTI HA PORTATO CON SÉ DUE ROSE. IL TECNICO HA SPIEGATO: “SONO PER RICORDARE MAHSA AMINI E HADIS NAJAFI”, LE DUE RAGAZZE UCCISE IN IRAN, LA PRIMA PERCHÉ NON PORTAVA IL VELO CORRETTAMENTE, LA SECONDA NELLE PROTESTE SCOPPIATE DOPO LA MORTE D MAHSA

Sono per ricordare Mahsa Amini e Hadith Najafi, non aggiungo altro". Con queste parole Luciano Spalletti ha esordito nella conferenza stampa alla vigilia della partita del Napoli contro il Torino. L'allenatore di Certaldo si è presentato con due rose, una rossa e una rosa, per ricordare le due ragazze uccise in Iran.

Chi sono Mahsa Amini e Hadith Najafi? Mahsa Amini è una donna di 22 anni morta in Iran lo scorso 16 settembre mentre si trovata sotto la custodia della polizia perché indossava in maniera non corretta il velo mentre Hadith Najafi è stata uccisa a Karaj nelle proteste dopo la morte di Mahsa.

Il tecnico del Napoli è tornato sulla vittoria di San Siro contro il Milan e riprendendo le parole di Pioli ha affermato: "A Milano se una persona capace come Pioli dice che hanno giocato una bellissima partita sotto tanti aspetti ed è ciò che volevano fare, che hanno avuto tante occasioni da gol, sono abbastanza d'accordo con lui. Questo dà valore alla nostra vittoria.

Abbiamo vinto contro il Milan e contro una squadra che ha fatto le cose benissimo allora bisogna dare dei meriti ai nostri calciatori. Poi da un punto di vista mio vado dentro ciò che bisogna fare in generale, dico che il talento da solo non basta mai perché poi bisogna essere esecutivi anche in quella che non è la nostra qualità del momento. Quando Pioli dice che hanno avuto diverse palle per far gol ha ragione, c'è un po' di partecipazione nostra nelle occasioni avute dal Milan.

Nel senso che non siamo stati esecutivi e non abbiamo avvertito forte il pericolo, la necessità di fare qualcosa di differente rispetto a ciò che so fare io. Il Torino domani avrà il centrale che è un ex centrocampista e verrà a fare il mediano sotto i centrocampisti e servirà lavorare anche per gli attaccanti.

In merito alla lotta per lo Scudetto, Luciano Spalletti ha dichiarato: "L'equilibrio penso che durerà molto perché le squadre sono tutte molto attrezzate. Era difficile all'inizio individuare chi avrebbe dettato i tempi. Qualche squadra ha perso qualche punto però la situazione è momentanea e si possono riprendere. Le sette squadre spesso citate hanno le carte in regola per fare un campionato di alta classifica più qualcuna che si inserisce a minare gli equilibri come la Fiorentina l'anno scorso. Non vedo niente di particolare in questo inizio. È troppo presto per fare valutazioni per quanto mi riguarda".

