9 ott 2021 19:19

LA PALOMBA MEJO DI KAIO JORGE! CLAMOROSO A DAZN: “FORUM” SUBENTRA ALLA JUVE - ERRORE TECNICO OGGI NELLA PARTITA TRA I BIANCONERI E L’ALESSANDRIA. IN VIDEO AL POSTO DELLE AZIONI È ANDATA IN ONDA PER 30 MINUTI UNA PUNTATA DEL PROGRAMMA DELLA PALOMBELLI DIRETTAMENTE DA CANALE 5. LA TV IN STREAMING SI DIFENDE SCARICANDO LE COLPE SULLA SOCIETÀ CHE DISTRIBUISCE IL SEGNALE: PER UN DISGUIDO HA SBAGLIATO IL FEED DA INVIARE...