PANCHINE GIREVOLI – IL CLAMOROSO ESONERO DI JULIAN NAGELSMANN DAL BAYERN MONACO SCATENA IL DOMINO DEGLI ALLENATORI IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE – IL 35ENNE TECNICO TEDESCO ORA È ACCOSTATO AL REAL MADRID E AL TOTTENHAM. CARLETTO ANCELOTTI POTREBBE ACCETTARE LA CORTE DELLA NAZIONALE BRASILIANA, MENTRE ANTONIO CONTE PUO’ TORNARE IN ITALIA, CON ROMA E INTER IN PRIMA FILA. MENTRE MOURINHO…

Estratto dell’articolo di Paolo Tomaselli e Monica Colombo per www.corriere.it

JULIAN NAGELSMANN

Il clamoroso esonero del wunderkind, il ragazzo d’oro Julian Nagelsmann, dalla panchina del Bayern Monaco, è l’inizio di un domino ricco di tessere preziose e care, un gioco pieno di incognite e di incastri, che promette bene. Il Bayern ha fatto una scelta non in linea con la sua storia, anche se con Oliver Kahn al comando si era già capito che le cose erano cambiate.

[…] è possibile che il Bayern abbia accelerato il divorzio con Nagelsmann anche per non perdere il treno di Thomas Tuchel, che dopo aver vinto una Champions da subentrato al Chelsea nel 2021, era stato cacciato dal Psg per motivi non così diversi, in un contesto però che ha esasperato e scaricato in questi anni tutti gli allenatori.

JULIAN NAGELSMANN

Nel frattempo a Madrid hanno espresso a mezzo stampa il disappunto proprio verso Tuchel, ennesimo allenatore che è stato accostato al Real, con tanto di presunto vice già designato per introdurlo al mondo merengue (Arbeloa), solo per fare curriculum e far girare il nome.

Ora tocca a Nagelsmann essere associato alla panchina di Ancelotti, anche se in contemporanea si parla anche del Tottenham: non esattamente la stessa cosa. Anche perché la situazione di Conte a Londra e di re Carlo a Madrid sono ben diverse: il primo ha una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions e gli Spurs attualmente sono quarti, ma le procedure per un’uscita che accontenti tutti sono già state avviate: se si troverà una quadra, il divorzio arriverà presto, prima del finale di stagione.

carlo ancelotti esulta con modric

[…] Carletto nostro potrebbe però accettare (ammesso che non l’abbia già fatto) la corte della Seleçao brasiliana per riportare i verdeoro in cima al mondo dopo ben 24 anni. Il portiere Ederson del City in questo senso ha rivelato che non è più solo un’ipotesi: «Vinicius mi ha detto che Ancelotti può venire ad allenare il Brasile».

[…] Un ritorno sul mercato italiano di Conte, anche per motivi famigliari, sembra invece l’ipotesi più credibile. La Roma e l’Inter non hanno l’allenatore in scadenza, ma sono legate alla prossima partecipazione alla Champions e di conseguenza alla capacità di investire. Se la Roma avrà più liquidità, potrà trattenere Mou più facilmente.

antonio conte

Al contrario, se l’Inter continuerà ad andare avanti in Champions quest’anno e soprattutto avrà all’orizzonte nuovi partner in società, allora Conte, con il suo ingaggio ingombrante, sarà un’opzione da considerare, perché la storia con Inzaghi non è esattamente d’amore. Senza dimenticare Allegri, nel caso che le vicende giudiziarie della Juve lo dovessero spingere lontano da Torino. […]

mourinho striscione per mourinho foto mezzelani gmt 026 antonio conte