LE PAPERE DI ALISSON? COLPA DEI SUOI PIEDI FREDDI! IL PORTIERE DEL LIVERPOOL NEL MIRINO DEI TIFOSI "REDS" DOPO IL DISASTRO CONTRO IL CITY: "SEMBRA KARIUS" – KLOPP: “CI HA SALVATO LA VITA MOLTE VOLTE, OGGI HA COMMESSO DEGLI ERRORI FORSE A CAUSA DEI SUOI PIEDI FREDDI” – VIDEO

Da corrieredellosport.it

ALISSON 3

Alisson è finito nel mirino delle critiche per gli incredibili errori del match di ieri sera tra Liverpool e Manchester City. I suoi errori con i piedi (e con le mani) hanno consegnato la vittoria alla squadra di Guardiola, con almeno due papere decisive sui quattro gol del City. Jurgen Klopp non ha potuto negare l’evidenza: “Ci ha salvato la vita molte volte, oggi ha commesso degli errori forse a causa dei suoi piedi freddi”.

ALISSON

E i tifosi del Liverpool sui social si sono scagliati contro il portiere tra post ironici, accuse e tante vignette di presa in giro: "Si è trasformato in Karius - il commento di molti -. È irriconoscibile, questo non è più il portiere più forte del mondo". Tante critiche, tanti paragoni con il portiere che aveva commesso gli errori nella finale di Champions del 2018, consegnando di fatto il trofeo al Real Madrid. "Richiamiamo Karius e vendiamo Alisson, tanto mi sembra uguale", uno dei tanti commenti.

alisson

Post che invece non sono piaciuti ai romanisti (e a tanti altri tifosi di altre squadre), che hanno difeso Alisson: "Ha sbagliato una partita e lo paragonate a Karius? Ma che tifosi siete... Vi meritate Karius, non uno forte come il brasiliano". E ancora: "Perdonali Alisson, non sanno quello che dicono", "É vergognoso criticare un portiere del suo livello e che ha contribuito a far vincere al Liverpool un campionato e una Champions". C'è chi poi sfrutta le critiche dei tifosi del Liverpool per lanciare un messaggio al brasiliano, titolare anche della Seleçao: "Torna alla Roma, qui nessuno ti critica. Da quando te ne sei andato non abbiamo più un portiere, qui saresti un re. Ti vogliamo tutti bene".

ALISSON KARIUS