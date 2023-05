23 mag 2023 12:09

I PARENTI SONO COME LE SCARPE: PIU' SO' STRETTI E PIU' FANNO MALE - IL FRATELLO MAGGIORE DI CRISTIANO RONALDO FINISCE A PROCESSO PER FRODE: HA FATTO PRODURRE 13 MILA MAGLIE FALSE DI CR7 - HUGO DOS SANTOS AVEIRO AVEVA STRETTO UN ACCORDO DA 650 MILA EURO CON L'AZIENDA TORINESE "PEGASO" PER PRODURRE UN KIT SPORTIVO, QUASI IDENTICO A QUELLO DELLA JUVENTUS, SOSTENENDO DI AVERE IL VIA LIBERA DA PARTE DEL CLUB BIANCONERO - IN UN SECONDO MOMENTO, IL FRATELLO DEL CAMPIONE PORTOGHESE AVREBBE...