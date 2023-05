PARIGI AMARA PER MEDVEDEV – IL TENNISTA RUSSO, FRESCO VINCITORE DEGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, È USCITO SUBITO DAL ROLAND GARROS, BATTUTO DAL NUMERO 172 DEL MONDO, IL BRASILIANO THIAGO SEYBOTH WILD – BUONE NOTIZIE DAGLI ITALIANI: ANDREA VAVASSORI E GIULIO ZEPPIERI CONQUISTANO IL SECONDO TURNO DOPO DUE MARATONE… – VIDEO

Twists and turns ? Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023

Estratto dell'articolo di Marco Calabresi per www.corriere.it

Andrea Vavassori - roland garros

Due prime vittorie in carriera in un torneo dello Slam a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, una più bella e incredibile dell’altra. Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri accedono al secondo turno del Roland Garros dopo autentiche maratone, quella di Vavassori durata oltre cinque ore contro il serbo Miomir Kecmanovic, battuto 5-7 2-6 7-6 7-6 7-6 (9) dopo aver annullato cinque match point.

Per Vavassori, ora, un secondo turno alla portata considerando che si tratta di uno Slam, visto che troverà l’argentino Genaro Alberto Olivieri, numero 231 del mondo, quasi 100 posizioni in meno di “Wave” (148).

[…]

Poco più in là, un altro qualificato – Zeppieri – metteva a segno un capolavoro simile (6-0 4-6 4-6 6-3 7-5 in tre ore e 20’), contro il kazako Aleksandr Bublik, che aveva entusiasmato il pubblico di Roma per il suo gioco mai banale e a volte folkloristico.

Giulio Zeppieri - roland garros

[…]

In campo femminile, Lucia Bronzetti ha resistito per 71’ contro la tunisina Ons Jabeur, n. 7 del mondo, travolta 6-4, 6-1, mentre Jasmine Paolini ha battuto la rumena Sorana Cirstea centrando per gli azzurri l’11ª vittoria su 15. 7-5, 2-6, 6-2 in 2h14’ faticati. Al secondo turno l’azzurra si troverà di fronte la qualificata serba Olga Danilovic, n.105 Wta, che ha liquidato per 6-3 6-2 l’ucraina Kateryna Baindl. Avanti, quindi sette maschi e quattro donne.

daniil medvedev - roland garros

La sorpresa del giorno è l’eliminazione del fresco vincitore degli Internazionali d’Italia. Daniil Medvedev, che aveva confessato proprio al Foro Italico di gradire — cosa che non era successa in passato - la terra rossa, è stato battuto dal numero 172 del mondo, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, al termine di una partita durata quattro ore e 15’ e finita 7-6 (5) 6-7 (6) 2-6 6-3 6-4 in cui il russo ha pagato un rendimento per niente continuo e soprattutto 15 doppi falli.

Thiago Seyboth Wild 1

Seyboth Wild, più che per i risultati della sua carriera (un solo titolo, a Santiago nel 2020), fino a oggi era stato ricordato per essere il primo tennista positivo al covid, pochi giorni dopo lo scoppio della pandemia.

Andrea Vavassori - roland garros Thiago Seyboth Wild daniil medvedev e Thiago Seyboth Wild al roland garros