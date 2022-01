Da www.tuttojuve.com

Il giornalista Luca Telese, tifoso romanista, è incappato in una clamorosa figuraccia social. Quando ancora il verdetto finale doveva essere scritto, si è lasciato sfuggire un tweet che poi si è trasformato in un boomerang: "Malgrado l’immancabile aiuto sul rigoretto, stavolta i gobbi se la prendono nder posto. Fa sempre piacere, a tutti quelli che amano il calcio. #RomaJuve", ha scritto il giornalista, che non aveva fatto i conti con l'incredibile rimonta dei "gobbi". A fine gara, inutile dirlo, è stato subissato dai messaggi di scherno dei tifosi bianconeri.

