25 nov 2021 15:24

PARTIRE CON IL “PIBE” GIUSTO – DOMENICO SEPE, L’ARTISTA CHE HA CREATO LA STATUA IN ONORE DI MARADONA, SMENTISCE LE VOCI SUL PRESUNTO ERRORE NEL POSIZIONARE IL PALLONE DAVANTI AL PIEDE DESTRO (MARADONA USAVA IL SINISTRO!): “IL MODELLO ORIGINALE NON PREVEDEVA IL PALLONE. NELL’INSTALLAZIONE DEFINITIVA ALLO STADIO AVRÀ UNA POSIZIONE NEUTRALE. SARÀ LÌ COME ELEMENTO CHE VA A COMPLETARE L’OPERA...”





DOMENICO SEPE STATUA MARADONA Da www.corrieredellosport.it Nessun caso sulla statua in onore di Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore erano circolate voci secondo cui il pallone era stato posizionato male davanti alla statua, ancora da inaugurare e che verrà posizionata nel piazzale davanti allo stadio del Napoli a lui intitolato. Domenico Sepe, autore dell'opera, ha voluto fare chiarezza sulla questione. STATUA MARADONA DOMENICO SEPE 7 Statua Maradona, non è il piede sbagliato È vero che Maradona usava il piede sinistro ma il pallone è posizionato davanti alla statua, come si può vedere dalle foto, in posizione "neutra". "L’opera rispecchia il modello in argilla originale che non prevedeva il pallone - ha spiegato l'autore - Il pallone l’ho fatto perché Maradona è un calciatore e nell’installazione definitiva allo stadio avrà una posizione neutrale. Sarà lì come elemento che va a completare l’opera, tutto qui”. statua maradona domenico sepe 2 statua maradona domenico sepe statua maradona domenico sepe 5 statua maradona domenico sepe 1 STATUA MARADONA statua maradona domenico sepe 4