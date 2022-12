14 dic 2022 10:39

LA PARTITA TRA FRANCIA E MAROCCO PUO' SCATENARE L'INFERNO: IL GOVERNO FRANCESE MOBILITA 10MILA AGENTI IN TUTTO IL PAESE PER IL TIMORE DI POSSIBILI SCONTRI - PARIGI SARÀ BLINDATA, CON STRADE CHIUSE E 5MILA AGENTI SCHIERATI PER FERMARE PER QUANTO POSSIBILE GLI ARRIVI DALLA BANLIEUE - SI PROSPETTANO DISORDINI, NON SOLO PER LE MIGLIAIA DI PERSONE IN STRADA, MA ANCHE PERCHÉ STANOTTE A PARIGI NEVICHERÀ, RENDENDO PIÙ COMPLICATE LE MANOVRE DEI POLIZIOTTI...