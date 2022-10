PASTA E FAGIOLI PER ALLEGRI – LA JUVE PASSA A LECCE CON UN GOL ALLA DEL PIERO DI NICOLO’ FAGIOLI CHE DOPO LISBONA AVEVA SCOMODATO NIENTEMENO CHE VICTOR HUGO: “ANCHE LA NOTTE PIÙ BUIA TERMINERÀ E IL SOLE SORGERÀ” – POI SUL DIAGONALE DI HJULMAND CI HA PENSATO IL PALO A SALVARE I BIANCONERI (ALLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO) – IL VICEPRESIDENTE NEDVED NON SMENTISCE CONTE: "FIDUCIA IN ALLEGRI, MA ANDIAMO MALE ED È NORMALE ESCANO NOMI..." – VIDEO

Dagonews

“Anche la notte più buia terminerà e il sole sorgerà”. Dopo la sconfitta di Lisbona e l'eliminazione dalla Champions, Nicolò Fagioli aveva scomodato “I Miserabili” di Victor Hugo per suonare la carica.

Ha aspettato a lungo la sua occasione il talento piacentino e quando Allegri lo ha buttato nella mischia contro il Lecce al posto di McKennie lo ha ripagato con un gol (il suo primo in serie A): un meraviglioso destro a giro alla Del Piero su assist di Iling.

Poi l’esultanza d’altri tempi, con le braccia in alto e le lacrime. A salvare la Juve sull’infido diagonale di Hjulmand ci ha poi pensato il palo. Allegri può festeggiare la terza vittoria consecutiva in campionato e la sua "meglio gioventù" che sta prendendo per mano la "Vecchia Signora"...

Da gazzetta.it

Pavel Nedved ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Juventus ha analizzato il momento dei bianconeri, partendo dagli obiettivi rimasti, dopo che è sfumato quello della Champions con la già certa retrocessione in Europa League: "Valutiamo quello che abbiamo ancora da raggiungere. C’è l’Europa League, in campionato siamo in ritardo ma c’è da giocare. Lavoreremo per ottenere i risultati."

"Non vorrei cercare alibi, ma ci sono tanti giocatori importanti fuori - ha proseguito Nedved -. Spero di vedere questa squadra al completo almeno per una partita nei prossimi mesi. Durante la sosta potremo recuperare i giocatori anche se tanti vanno al Mondiale". Infine, sulla posizione di Allegri: "E' sempre la stessa, rimane quello che abbiamo sempre detto. Allegri ha piena fiducia di tutto l’ambiente. Normale quando non raggiungi risultati come compete alla Juve che escano nomi. Ma io credo che ne usciranno ancora tanti. Vogliamo dare a tutti la possibilità di fare il proprio lavoro per bene".

