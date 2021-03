26 mar 2021 16:20

PAULO DYBALA È INFORTUNATO MA CONTINUA AD ALLENARE LA SENSIBILITÀ DEL TOCCO - IMBARAZZANTE VIDEO SU TIKTOK PER IL 10 DELLA JUVE: PROVA A SOLLEVARE E TRASPORTARE LA FIDANZATA ORIANA SABATINI CON UN BRACCIO TRA LE GAMBE, MA I RISULTATI SONO RIVEDIBILI... COME QUELLI IN CAMPO: TRA COVID, GUAI FISICI E PROBLEMI DI RINNOVO CONTRATTUALE LA "JOYA" ARGENTINA NON REGALA PIÙ GIOIE AI TIFOSI - VIDEO