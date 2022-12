PEGGIORANO LE CONDIZIONI PELE', RICOVERATO DA TRE SETTIMANE A SAN PAOLO PER "DISFUNZIONI RENALI E CARDIACHE" - "O REY", CHE DA ANNI LOTTA CONTRO UN CANCRO AL COLON, TRASCORRERÀ IL NATALE IN OSPEDALE - PER I MEDICI, LA MALATTIA DEL CAMPIONE BRASILIANO STA PROGREDENDO - LA FAMIGLIA HA SMENTITO LE VOCI SECONDO CUI PELÉ NON RISPONDE PIÙ ALLA CHEMIOTERAPIA ED È IN FASE TERMINALE…

Da www.gazzetta.it

Pelé, ricoverato da tre settimane a San Paolo, sta ricevendo cure legate a "disfunzioni renali e cardiache", hanno dichiarato oggi i suoi medici. Il campione brasiliano, che sta combattendo contro un cancro al colon, "presenta una progressione della malattia oncologica e richiede ulteriori cure legate a disfunzioni renali e cardiache", ha dichiarato l'Albert Einstein Hospital, dove è ricoverato dal 29 novembre. Il bollettino ha precisato che l'82enne triplice campione del mondo "continua a essere ricoverato sotto le necessarie cure dell'équipe medica".

PARLA LA FIGLIA

Pochi minuti prima, le figlie hanno riferito che Pelé trascorrerà il Natale in ospedale. "Il nostro Natale a casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per varie ragioni, sarà meglio rimanere qui, con tutte le cure mediche", ha detto Flavia Arantes in un messaggio pubblicato sui suoi social network. Arantes ha ringraziato per "tutto l'amore" ricevuto da ogni angolo del pianeta e ha promesso scherzosamente di trasformare la stanza in cui è ricoverato il padre "in un sambodromo" e di "fare caipirinha" per festeggiare il Natale.

"L'amore per lui, le storie e le vostre preghiere sono di grande conforto perché sappiamo di non essere soli", ha detto la figlia dell'ex attaccante del Santos e dei Cosmos, precisando che "la prossima settimana" avrebbe aggiornato il triplice campione del mondo sulle sue condizioni di salute. Pelé è stato in ospedale per tre settimane per rivalutare il trattamento chemioterapico contro il tumore al colon, per il quale è stato operato nel settembre 2021, e per superare una "infezione respiratoria" riscontrata giorni dopo.

IL MONDIALE

Nonostante la sua delicata situazione, Pelé, considerato da molti il miglior calciatore della storia, ha mantenuto un'intensa attività sui suoi social, postando vari messaggi sulla Coppa del Mondo. In una delle ultime, si è congratulato con la nazionale argentina e con Lionel Messi per la conquista della terza stella e ha riconosciuto la brillante prestazione del francese Kylian Mbappé nella finale di domenica scorsa.

"È stato un dono assistere a questo spettacolo per il futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per la sua incredibile avventura. È bello vedere l'Africa brillare - congratulazioni, Argentina! Sono sicuro che Diego (Maradona, ndr) sta sorridendo ora", ha detto 'O Rei'. La famiglia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui Pelé non risponde più alla chemioterapia ed è in fase terminale.

