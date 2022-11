19 nov 2022 10:33

LA PERSONALITÀ MULTIPLA (E LA FACCIA DI BRONZO) DI GIANNI INFANTINO: “OGGI MI SENTO QATARINO, ARABO, GAY E MIGRANTE” – IL PRESIDENTE DELLA FIFA, ALLA CONFERENZA STAMPA INAUGURALE DEI MONDIALI IN QATAR, STRIZZA L’OCCHIO A TUTTI MA NON SPENDE UNA PAROLA SU LAVORATORI MORTI SUI CANTIERI PER COSTRUIRE GLI STADI. ANZI BACCHETTA CHI OSA FARLO: “LE CRITICHE AL MONDIALE SONO IPOCRITE. PER QUELLO CHE NOI EUROPEI ABBIAMO FATTO NEGLI ULTIMI 3.000 ANNI DOVREMMO SCUSARCI PER I PROSSIMI 3.000 ANNI, PRIMA DI DARE LEZIONI MORALI AGLI ALTRI”