I PEZZI PREGIATI DEL CALCIOMERCATO NON SONO I BOMBER MA I DIFENSORI - HAKIMI E' PASSATO DALL'INTER AL PSG PER 68 MILIONI, VARANE DAL REAL ALLO UNITED PER 50 MILIONI, I FRANCESI DEL LIPSIA UPAMECANO E KONATÉ FINITI AL BAYERN MONACO E AL LIVERPOOL PER PIÙ DI 80 MILIONI IN DUE - LA RAGIONE? NESSUNO PIU' INSEGNA A MARCARE E QUELLI BRAVI A FARLO SONO SEMPRE MENO (LA JUVE SI TIENE STRETTO CHIELLINI CHE HA 37 ANNI)

Carlos Passerini per il "Corriere della Sera"

varane

Franco Baresi, uno che di difensori se ne intende, in un'intervista al Corriere della Sera di un paio di anni fa aveva previsto tutto: «I difensori costeranno sempre di più, perché nessuno insegna più il mestiere, quindi quelli bravi saranno sempre meno».

varane allo united

La tendenza è chiara e lo è ancor di più in questa estate caratterizzata da un mercato praticamente in stallo, in Italia come altrove: nella top 5 dei colpi di questa sessione, dietro all'attaccante Jadon Sancho passato dal Dortmund al Manchester United per 85 milioni, compaiono infatti tutti difensori.

hakimi

I 68 investiti dal Psg per comprare Achraf Hakimi dall'Inter sono la prova provata di quanto un grande club non possa più accontentarsi di terzini classici, che si limitano a difendere, indipendentemente dal modulo tattico utilizzato.

raphael varane

Il marocchino è il prototipo della nuova generazione di specialisti, che sanno coprire e attaccare senza perdere né l'una né l'altra specificità. «Uno come lui ti ribalta tutto, soprattutto nel 3-5-2, difficile trovarne in giro un altro così» ha ammesso Beppe Bergomi.

Scorrendo la graduatoria degli stopper d'oro - a conferma che la tendenza non riguarda solo gli esterni, ma anche i centrali - ci sono il francese Dayot Upamecano passato dal Lipsia al Bayern Monaco per 42,5 milioni grazie a un contestatissimo blitz dei tedeschi in febbraio, e poi l'altro francese Ibrahima Konaté, ex Lipsia pure lui, acquistato dal Liverpool per 40.

Insomma: si parla tanto di centravanti, da Kane e Mbappé, ma alla fine questa è l'estate dei difensori. Chiusa la lunghissima parentesi col Real Madrid, l'eterno Sergio Ramos ha scelto il Psg: guadagnerà 15 milioni netti a stagione più bonus, uno stipendio da centravanti di primissima fascia.

sergio ramos

«Non è un difensore, è un leader a tutto campo» ha detto il presidente pigliatutto dei parigini, Al-Khelaifi, che ora punta anche il napoletano Kalidou Koulibaly: prezzo 65 milioni.

ibrahima konate

Il francese Varane sta per firmare per il Man Utd: al Real ne andranno 50. Pur senza arrivare a certe cifre, anche la serie A guarda ai difensori con un occhio di riguardo. Il Milan (ieri incontro positivo per il mediano Kessie) ha investito una cifra considerevole, 28 milioni, per riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea.

upamecano

Sembrava addirittura eccessiva, ma il positivissimo semestre rossonero ha convinto Maldini a investire sull'inglese, che in una recente intervista ha ammesso: «L'Italia è un'accademia eccezionale per i difensori».

upamecano al bayern

Chiedere a Giorgio Chiellini, che a 36 anni e dopo l'Europeo vinto da capitano ha convinto la Juve a rinnovargli il contratto. «Lunedì sarò a Torino» ha ammesso ieri. Per la sua nuova-vecchia Signora, Max Allegri non intende rinunciare all'esperienza del suo uomo di fiducia. Perché, come dice Baresi, «difensori forti non ce ne sono tanti». Soprattutto non tanti che sanno difendere davvero.

GIORGIO CHIELLINI giorgio chiellini GIORGIO CHIELLINI RE DEGLI EUROPEI GARETH SOUTHGATE CON GIORGIO CHIELLINI bonucci chiellini chiellini in marcatura su kane murale chiellini saka bonucci chiellini HARRY KANE ANNULLATO DA GIORGIO CHIELLINI giorgio chiellini 1 chiellini e lukaku hakimi al psg sergio ramos al psg koulibaly tomori del milan