PILLOLE DI GOSSIP! BELEN RICORDA I SUOI EX: “MI HANNO SCRITTO POESIE E C’È CHI HA DORMITO FUORI DALLA PORTA PER UNA NOTTE INTERA” (CHI E’? FUORI IL NOME!) – UN NUOVO COLPO DI SCENA NELLA SOAP MORATA-ALICE CAMPELLO - ALFRED EKHATOR E IL LAVORO DELLA SINGLE SOFIA SCOPERTO DOPO TEMPTATION ISLAND: “PER QUESTO HO CHIUSO CON LEI” – MARIOTTO VS ROSSELLA ERRA - TUTTO SUL “GF” CON ENZO PAOLO TURCHI CHE LASCIA LA CASA - A “LA TALPA” MARINA LA ROSA DA' LA PAGA A TUTTI – “ANDREA PRETI? È UN DISADATTATO. O È LA TALPA O È SCEMO” – GILLES ROCCA: “IO DI NOTTE TOCCO, ALLUNGO LE MANI”. E LA "GATTAMORTA" MARINA: “MA POTEVI DIRLO PRIMA” – VIDEO

Diletta: -“Marina vuoi dire qualcosa ad Andrea Preti?” Marina: -“Cosa gli devo dire? È un disadattato...o è la talpa o è scemo” URLATO#LaTalpa pic.twitter.com/kg7OPbVVI9 — soleil sorge supporter ? (@teamsoleilsorge) November 11, 2024

Ivan Rota per Dagospia

belen

Leonardo Di Caprio ha fatto un festone per i cinquant’anni nella sua casa di Los Angeles. Una valangata di amici vip: Tobey Maguire, l’amico del cuore, il cantante Robin Thicke con April Love Geary, Odell Beckham Jr., Tyga, Teyana Taylor, Jamie Foxx, Bill Maher, Alexander A.E. Edwards, Paris Hilton, Cara Delevingne, Chris Rock, Kevin Connolly e Todd Phillips. È stato avvistato anche il. Ma la lista continua: c’erano anche Orlando Bloom, Casey Affleck, Katy Perry, Benicio del Toro, la coprotagonista di Titanic Kate Winslet. Dicono ci fosse anche Robert De Niro, ma non appare in nessuna foto.

Belén Rodriguez conduce Amore alla prova, la crisi del settimo anno, in onda da mercoledì 20 novembre in prima serata su Real Time. Nello spot allude ad alcuni suoi ex senza però mai fare i nomi: “Mi hanno scritto poesie e c'è chi ha cantato serenate, c'è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c'è anche: qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Nessuno, però, è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d'amore così grande. Noi seguiremo quattro coppie in crisi pronte a mettere il loro amore alla prova”.

morata alice campello

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della famiglia Morata a spasso per Milano, affermando che i toni sono cambiati e che Alice Campello e Alvaro Morata oggi sono tornati a guardare di nuovo nella stessa direzione. Ci sono alcuni dubbi…

Alfred Ekhator, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island insieme alla ex fidanzata Anna Acciardi, lancia una pesante allusione riferita al lavoro di Sofia Costantini, la single conosciuta in trasmissione. La causa? Il di lei lavoro. “Perché non dici che lavoro fa lei realmente? Perché a Milano lo sanno tutti”, la domanda giunta a Ekhator, a cui lui ha scelto di rispondere: “Sono venuto a conoscenza di tutto, per questo ho finito la mia esperienza con lei”. É lo stesso lavoro di molte (e molti) concorrenti di reality.

sofia costantini

E ora si mette a parlare anche la mamma di Riccardo Scamarcio: “Sono contenta che mio figlio Riccardo e Benedetta (Porcaroli) abbiano ufficializzato l’amore che li unisce, mi ha emozionato vederli mano nella mano. Sono belli e, finalmente, sereni”. Parola di Irene Pietrafesa, madre di Riccardo Scamarcio, artista e gallerista in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più. Valeria Golino ringrazia.

Sempre più coppie si formano sulla pista e Ballando con le Stelle sta diventando più “prolifero” di Temptation Island. Ogni sabato sera Davide Bonolis é in studio non solo per sostenere la mamma Sonia Bruganelli, ma anche per vedere Sophia Berto, maestra di Tommaso Marini, con cui si é fidanzato.

E va a vedere che Sonia Bruganelli alla fine vuole bene a Selvaggia Lucarelli. Con il goffo autogol di sabato a Ballando con le Stelle non ha fatto altro che far conoscere la newsletter della Lucarelli pure al pubblico di Rai1.

alfred ekhator

A La Vita in Diretta, la Bruganelli ripete che con Selvaggia erano amiche e che torneranno a esserlo. Poco dopo le parole di Sonia, Alberto Matano ha preso il telefono in mano e ha detto: “Attenzione! Selvaggia mi sta scrivendo. Dice che non siete mai state amiche e non c’è mai stata un’amicizia“.

La battuta più bella a La Talpa. Diletta Leotta: “Marina vuoi dire qualcosa ad Andrea Preti?”

Marina La Rosa: “Cosa gli devo dire? È un disadattato...o è la talpa o è scemo”. Ma la vera Talpa dovrebbe essere Elisa Di Francisca.

Fermate Guillermo Mariotto. A Rossella Erra che aveva chiamato Hulk dopo averla vista con un abito da sera verde: “Rossella è presuntuosa, pensava che Furkan andasse con lei, ditemi se quella non è presunzione!“. Parole da cortile alla quale lei ha risposto: “E perché non potrebbe venire con me? Cos’è che non va? Che sciocco! Sono io che non vado con Furkan perché ho un marito che amo, sciocco!“. Poi definita da Caterina Balivo come “inviata de La Volta Buona“, Guillermo Mariotto ridendo ha detto: “Inviata? Ma inviata da chi? Da dove? Ma non doveva suicidarsi?…Doveva suicidarsi nella telenovola, come si chiama? Danza Amara?” Poi si é scusato…

marina la rosa 2

Al Chiostro Bramantesco Cam di Milano la prima serata talk di ViViMi dal tema "Milano e…le milanesi" con Martina Mondadori,

il Procuratore Generale Francesca Nanni, Michela Proietti, giornalista del Corriere della Sera e autrice della serie "La Milanese", e la sola e inimitabile Melania Rizzoli, medico, giornalista e político. Ha presentato Mattia Boffi Valagussa.

GRANDE FRATELLO

Helena fa uno scherzo a Spolverato facendolo correre con un palloncino, gli dice che avranno una bottiglia di vino per la prova e lui ci crede pure: la cosa più divertente di sta settimana.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello. Stavolta non si tratta di un momento di crisi. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini, dicendo che si tratta di un abbandono momentaneo.

marina la rosa 34

Al centro della controversia ci sono le dichiarazioni di Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, che avrebbe rivelato sul social X un retroscena riguardante l’eliminazione dell’attore spagnolo Iago Garcia a favore di Clayton Norcross, decisione presunta voluta direttamente dall’ alto. La richiesta pressante dei fan è quella di una maggiore trasparenza e chiarezza riguardo alle dinamiche interne al gioco.

marina la rosa 4

Ai microfoni di Giada De Miceli, Mariana Prestes ha ammesso di non sopportare molto l'atteggiamento di Lorenzo Spolverato verso sua sorella Helena, ha dichiarato che non ha apprezzato sentire Lorenzo parlar male di Helena a sua insaputa e che ha giocato con i sentimenti della sorella.

Ed è d’accordo Stefania Orlando: “Lui (Spolverato) ha illuso Helena, alimenta il suo ego attraverso questa ragazza che è vittima indifesa. Lei è convinta che quelle di Lorenzo siano attenzioni, invece lui vuole prendere un po’ di energia da lei..”

shaila gatta lorenzo spolverato riccardo scamarcio benedetta porcaroli scamarcio porcaroli marina la rosa 5