Impazzisco. Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio a Milano e nessuno chiede di Fedez e Tony Effe?! Principianti pic.twitter.com/83PnAe0sXN — Valentina Federici (@Vale_Rici) September 22, 2024

Ivan Rota per Dagospia

loredana lecciso al bano

Tutti vorrebbero rivedere i balletti di Loredana Lecciso, questa volta a fine puntata del Grande Fratello. Loredana è entrata nella casa ad accompagnare la sorella Amanda, ma non è vero che Clarissa Burt, con la quale fece L’ Isola dei Famosi, non l’ha riconosciuta. Anzi, ricorda l’esperienza con gioia. E nella casa potrebbe entrare a far visita ad Amanda la nipotina Jasmine Carrisi.

Niky Savage ha fatto una serata a Roma e nel locale è stato insultato da alcuni fan di Tony Effe. Il cantante nelle storie Instagram ha spiegato che lui e il collega di sono sentiti e che ‘ci siamo già visti e risolti in privato da uomini, chi doveva chiedere scusa ha chiesto scusa’.

tony effe niky savage

Simona Ventura si sarebbe arrabbiata con Roberto Alessi che le risponde: “Ho saputo per vie traverse che Simona Ventura pare essere arrabbiata con me... Mi considera responsabile del fatto che i giornali abbiano parlato in maniera critica degli inviti alle sue nozze, dove veniva specificato per filo e per segno il codice IBAN per il loro viaggio di nozze. E, se non sbaglio, è stata la mia collega Grazia Sambruna, molto brava, a sollevare il dibattito. Mi dispiace che mi consideri responsabile di qualcosa che mi vede totalmente estraneo”.

chiara ferragni

L’ augurio più strambo a Ornella Vanoni per i suoi novant’anni arriva da Ambra Angiolini: “Io sono la sua fidanzata, ma lei non lo sa. Buon genetliaco”.

Ma guarda che strano che Chiara Ferragni si palesi solo l’ ultimo giorno della fashion week milanese al Teatro alla Scala per i Cnmi Sustainable Fashion Awards. Strano per niente: Il suo fidanzato Silvio Campara é stato premiato come CEO di Golden Glose per la sostenibilità nel campo della moda. Secondo i più si sarebbero lasciati, ma la presenza di entrambi alla serata fa sorgere dubbi.

giulia de lellis 5

Chiara Ferragni ha confidato agli amici di non essere mai stata così felice: nonostante i dissing tra il suo ex Fedez, Tony Effe, Niki Savage e compagnia bella non ha perso la fede di credere nell’ amore. Inoltre si é fatta tatuare sulla schiena la data di nascita e anche quelle dei figli Leone e Vittoria. Ha passato il sabato con due cari amici: Angelo Tropea e l'amica Francesca Oniga con cui ha fatto un selfie che ha condiviso su Instagram con la scritta “felice con loro”.

ambra angiolini

Sembra lontana la scorsa settimana quando rispondeva piccata a Fedez per la di lui nuova canzone una cui strofa recita: “Ed io mi chiedo ancora se c'è un lieto fine a una favola infelice e storta / Se fossi stato un altro me / Tu un'altra te / Forse sarebbe tutta un'altra storia”. Lei aveva risposto: “Questa sera non uscirà l'ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili”.

giulia de lellis

A Milano per la Fashion Week sono rispuntati anche gli ex gieffini, ma con uno scambio di coppie. Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione era con Alessio Falsone per cui perse la testa la plurilaureata Anita Olivieri che invece abbracciava Mirko Brunetti, ex della Vatiero. I quattro in ogni caso hanno una cosa in comune: non se li é filati nessuno

E “ricicciamo” il fidanzato fantasma di Belen Rodriguez: é sparito di nuovo Angelo Edoardo Galvano, ingegnere esperto di tecnologie sostenibili. Non si é palesato manco al compleanno della showgirl. Rottura definitiva o pausa “pubblicitaria”?

Giulia De Lellis commentò il caso Balocco condividendo su Instagram una storia di Selvaggia Lucarelli nella quale venivano attaccati i Ferragnez. E ora pare scagliarsi di nuovo contro Chiara Ferragni con uno strano discorso: “Le regole ci sono sempre state e c’è chi le segue e chi no… Bisognava fare o non fare? Bisogna semplicemente seguire le regole. Poi sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza”.

giulia de lellis4

Nel periodo di lancio del film Tutti tranne Te, le interviste, le foto e i video empatici con i due protagonisti del film Sydney Sweeney e Glen Powell li han fatti diventare per il pubblico una nuova coppia anche se non era vero. La stessa cosa sta succedendo a Florence Pugh e Andrew Garfield, che guarda caso sono protagonisti di un altro film romantico: We live in time .

Passiamo a altri due tipi da reality: Alessandro Basciano pare sia di nuovo arrabbiato con la sua Sophie Codegoni conosciuta nella casa del Grande Fratello. Il dj ha pubblicato: “Con l’eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo… Bravi, perfetti, casa e chiesa insomma”. Queste parole fanno pensare che la sua ex compagna stia nascondendo qualche segreto.

Al Grande Fratello Javier Martinez pare cotto di Shaila Gatta: “Dietro questa corazza da ragazza bellissima si nasconde secondo me un’ umiltà e bontà molto rara …questo mi attira molto e mi fa paura perché so che mi affeziono, è un lavoro che dovrò fare con me stesso per non scoprirmi subito”. Solo che Helena Prestes lo tampina di brutto.

shaila gatta

Al Gf, il nuovo entrato Michael Castorino pensa di essere anche un regista: Javier: "che hai detto?!" Giglio: "eh no, non la dico più che mi è uscita malissimo, malissimo! mamma scusa!" Michael: “Grande Fratello cancellate! si può tagliare questa?" javier: "rifalla, ciak 2". Giglio aveva detto “figlio di…”

Sembra più più una dichiarazione d'amore che un confronto. Lorenzo Spolverato non aveva convinto Javier Martinez che giovedì sera l’ha nominato accusandolo di recitare. Martinez si è ricreduto: “Ho avuto questi pregiudizi perché sei diverso da me…Ma ho sbagliato, dovevo lasciarti i tuoi tempi per mostrarmi le tue fragilità”.

jessica morlacchi

Lorenzo ha preso le mani del coinquilino e gli ha fatto delle confessioni: “Ti guardo negli occhi e ti capisco. Sei una bella persona. Dammi le mani… c’è un’energia tra di noi. Ho difficoltà di fidarmi delle persone .Io forse sono anche un po’ gelosino di te…Javier, io poi amo il contatto fisico. Io voglio essere tuo complice, ti voglio bene. Da ora ti vedrò con occhi diversi, orsacchione gigante“.

Sarebbe un finale surreale se Javier al limite dello sfinimento tra Shaila e Helena scegliesse proprio Lorenzo?

La giuria di Miss Italia, composta da Martina Colombari, Miss Italia 1991, Giampaolo Morelli e Soleil Sorge, decretato come vincitrice Ofelia Passaponti . Pochi d’accordo e molti commenti feroci tipo: “Sembra la pugile Imane Khelif”. La ragazza é fidanzata con Federico Casoni, due metri di altezza e un contratto con la Lega Nazionale Pallacanestro.

