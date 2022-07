PIQUÉ DICE NO ALLA PROPOSTA DI SEPARAZIONE DA PARTE DI SHAKIRA – ECCO COSA C’E’ DIETRO AL RIFIUTO - LA POPSTAR COLOMBIANA SI È OFFERTA DI ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DEI FIGLI, CHE SI SAREBBERO COSÌ TRASFERITI CON LEI A MIAMI. A PIQUÉ SAREBBE STATO CONCESSO DI TRASCORRERE L'ESTATE CON LORO E VOLARE IN FLORIDA CINQUE VOLTE L'ANNO IN PRIMA CLASSE, CON UN VOLO PAGATO DA SHAKIRA. LA CANTANTE AVREBBE ANCHE ACCETTATO DI COPRIRE IL 20% DEL DEBITO DEL CALCIATORE CHE AMMONTA A CIRCA 2,5 MILIONI DI EURO ACCUMULATO A CAUSA DI…

Un anno sfortunato, per le coppie famose del mondo del calcio. Prima di Francesco Totti e Ilary Blasi, a tenere banco nel mondo del gossip pallonaro sono stati Shakira e Gerard Piqué, che hanno annunciato la separazione il mese scorso dando il via libera a congetture e retroscena. L'ultimo riguarda proprio l'accordo di separazione e l'offerta che la cantante colombiana avrebbe fatto al difensore del Barcellona per chiudere il loro rapporto dopo dodici anni d'amore e due figli, Sasha e Milan. Un'offerta che, stando ai media spagnoli, sarebbe da non credere ma che il 35enne catalano avrebbe respinto per un motivo ben preciso.

Secondo lo show di YouTube "Chisme No Like", Shakira avrebbe avanzato un'offerta multimilionaria a Piqué, che, clamorosamente, avrebbe rifiutato. Nel dettaglio, pare che la popstar colombiana si sia offerta di assumersi la piena responsabilità dei figli, che si sarebbero così trasferiti con lei a Miami. A Piqué sarebbe stato concesso di trascorrere l'estate con loro e volare in Florida cinque volte l'anno in prima classe, con un volo pagato da Shakira. Non solo: la 45enne di Barranquilla avrebbe anche accettato di coprire il 20% del debito del calciatore - che ammonta a circa 2,5 milioni di euro - accumulato a causa di problemi legali in Spagna. "C’è stato un faccia a faccia tra Shakira e Piqué - ha svelato il giornalista Jordi Martin - È stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove staranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non accettare che si trasferissero a Miami". Proprio questo sarebbe alla base del suo rifiuto, mentre gli avvocati sono di nuovo al lavoro per una nuova controproposta.

