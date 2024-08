29 ago 2024 15:36

PIRLO, UN’ALTRA FIGURA DA PIRLA – LA SAMPDORIA ESONERA IL CAMPIONE DEL MONDO 2006, CHE SARA’ SOSTITUITO IN PANCHNA DA ANDREA SOTTIL – “IL MAESTRO” PAGA LA DISASTROSA PARTENZA DELLA STAGIONE, CON UN SOLO PUNTO IN TRE PARTITE PER I BLUCERCHIATI E L'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA IN SERIE B – PER PIRLO È IL TERZO ESONERO IN CARRIERA, DOPO QUELLI ALLA JUVENTUS E AL FATIH KARAGUMRUK IN TURCHIA…