PISCHELLI D’ITALIA! FONSECA CONVOCA IL BABY TALENTO FRANCESCO CAMARDA PER LA PARTITA CONTRO LA LAZIO - DOPO L'OTTIMA STAGIONE CON LA PRIMAVERA DEL MILAN, IL 16ENNE È STATO DECISIVO ANCHE CON L'ITALIA PER LA CONQUISTA DELL'EUROPEO U17 – IL MIGLIOR CENTROCAMPISTA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA JACOPO SARDO È PASSATO DALLA LAZIO AL SAARBRUCKEN IN GERMANIA (MA LOTITO HA BLINDATO IL GIOVANE BOMBER CARBONE) - LA ROMA, DOPO L’ADDIO A BOVE, PUNTA SU PISILLI. E IN DIFESA COLTIVA NARDIN - JOSE SEBASTIANI (FIGLIO DI AMADEUS) VIA DALL’INTER PER L’UDINESE U16…

Fonseca: “Domani non c'è Morata, non c'è Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda"

CAMARDA

Simone Golia per corriere.it - Estratti

francesco camarda

Dopo la doppietta nella finale col Portogallo che è valsa il trionfo dell'Italia U17 all'Europeo (finalmente viste le tre precedenti finali perse), Francesco Camarda — attaccante 16enne del Milan nonché esordiente più giovane di sempre in serie A — ha sorriso poco e parlato meno: «Penso già a quello che verrà». Mentalità, certamente apprezzata da Ibrahimovic, suo idolo e figura importante nella trattativa che ha portato il «bambino prodigio» al rinnovo con il club rossonero (triennale, manca solo l'annuncio) proprio quando le grandi squadre d'Europa erano pronte al grande scippo.

500 gol nelle giovanili, star anche in Primavera

Sul perché tutti lo volessero beh, basta guardare i numeri: con l'Italia U17 ben 11 gol in 17 partite, 8 all'Europeo di categoria considerando qualificazioni e fase a eliminazione diretta. Addirittura 500 le reti realizzate nelle Giovanili del Milan prima del salto in Primavera

camarda

JOSE SEBASTIANI

Da sport.sky.it

Jose Sebastiani (figlio di Amadeus) via dall’Inter per l’Udinese U16. Il figlio del conduttore televisivo e della showgirl Giovanna Civitillo lascia le giovanili dell’Inter e approda all’Udinese Under 16. José deve il suo nome alla passione del padre per i nerazzurri (allenati all’epoca della sua nascita da Mourinho). Impegnativo il paragone del dirigente sportivo Pierpaolo Marino che su X ha scritto: “José, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese: un giorno da ricordare”

jacopo sardo

JACOPO SARDO

Jacopo Sardo, ex calciatore della Primavera della Lazio è passato in estate al Saarbrucken in Germania.

Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha spiegato il caso a Lazio Style Channel: Già durante l’anno il giocatore è stato offerto prima alla Fiorentina, poi alla Roma e al Milan".

Non tollero che ci possa essere qualcuno che entra a Formello e vuole dettare le condizioni, le condizioni le detta la Lazio. Quando “trafficavano” con le altre società la Lazio ne era all’oscuro, poi grazie ai buoni rapporti che intrattengo con molte società sono venuto a sapere che lo proponevano. A Sardo avremmo fatto un contratto come fatto a Milani e Ruggeri, non giocassero con la Lazio"

giovanni carbone

LAZIO, BLINDATO IL BOMBER DEL FUTURO CARBONE

Da gazzettaregionale.it

Una gratificazione più che meritata per Giovanni Carbone, il centravanti classe 2007 della Lazio che ha firmato il primo contratto da professionista. Nonostante l'infortunio al ginocchio, la dirigenza ha deciso di blindare il numero 9 per almeno altri tre anni. Anche questo, oltre che nella firma in sè, la dice lunga su quanto il club creda in Carbone: si tratta senza dubbio di uno degli attaccanti più promettenti della sua fascia d'età e, in generale, del vivaio biancoceleste.

PISILLI

Da gianlucadimarzio.com

pisilli roma sheriff

In casa Roma continua a crescere il talento di Niccolò Pisilli. Durante le amichevoli estive dopo il gol nel test di Trigoria contro il Latina, il centrocampista ha segnato la rete del pareggio in casa del Kosice. Un inserimento con i tempi giusti, concluso da un tiro vincente sul secondo palo. A notarlo, tra gli altri, uno che di certi tipi di gol se ne intende. "Inserimento perfetto, bravo". Parole di Simone Perrotta, in un commento sotto al video della rete pubblicato dalla Roma sui social.

FEDERICO NARDIN, LA ROMA COLTIVA UN ALTRO CALAFIORI

Estratti da gazzetta.it

federico nardin

A volte ci sono dettagli e caratteristiche che ti restano addosso come tatuaggi. E chi segue da vicino Federico Nardin, stellina 2007 della Roma Primavera e della nazionale Under 17 di Favo, assicura che la sua è sempre stata la personalità. Un marchio di fabbrica, fin da giovanissimo. Capita molto spesso che in spogliatoio prenda lui la parola, soprattutto quando le cose non vanno.

È uno a cui basta una parola per avere addosso gli occhi del gruppo. Ed è così da quando ha 13 anni. L’immagine con cui lo raccontano in molti è proprio questa: lui in campo che guida la difesa, che urla, si sbraccia e si fa sentire. Leadership al potere. Una bella cartolina da portare in alto con fierezza.

camarda francesco camarda

