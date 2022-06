PIu' BOMBER, MENO BOMBE! L’UCRAINA BATTE LA SCOZIA E SOGNA IL MONDIALE. ANCHE ZELENSKY HA SEGUITO DAL SUO BUNKER PER ALCUNI MINUTI LA PARTITA - DOMENICA LA FINALE PLAYOFF CONTRO IL GALLES PER ANDARE IN QATAR- I GIOCATORI UCRAINI, SCESI IN CAMPO AVVOLTI DALLA BANDIERA NAZIONALE GIALLO-BLU, SONO STATI ACCOLTI CALOROSAMENTE ANCHE DAI TIFOSI SCOZZESI - SHEVCHENKO: “LA MOTIVAZIONE CHE HANNO I GIOCATORI È INCREDIBILE. DOBBIAMO GIOCARE PER…"

Da open.online

scozia ucraina

All’Hampden Park-di Glasgow l’Ucraina ha battuto la Scozia 3-1 durante la semifinale del play-off per accedere alla finale del playoff di domenica prossima contro il Galles, e guadagnarsi così un posto per i Mondiali di calcio in Qatar 2022. I giocatori ucraini sono scesi in campo avvolti dalla bandiera nazionale giallo-blu, accolti calorosamente anche dagli applausi dei tifosi scozzesi.

E tutti i tifosi presenti nello stadio sono esplosi in un boato quando è partito l’inno nazionale ucraino. Il match si sarebbe dovuto svolgere a fine marzo, ma l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha portato al rinvio della partita. Prima del match, Andriy Shevchenko ha dichiarato: «La motivazione che hanno i giocatori è incredibile. Dobbiamo mettere da parte il risultato e concentrarci solo sulla partita, giocando per i tifosi, per l’intera Ucraina, per chi è a casa, per chi difende il Paese e per chi ha lasciato il Paese».

scozia ucraina scozia ucraina