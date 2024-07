PIU' CHE A PARIGI, JANNIK SINNER DEVE ORGANIZZARE UN VIAGGIO A LOURDES! IL TENNISTA AZZURRO, CHE HA RIMANDATO LA PARTENZA PER I GIOCHI, PERCHÉ HA LA FEBBRE (SCONGIURATO IL COVID), DOVREBBE ARRIVARE NELLA CAPITALE FRANCESE GIOVEDÌ - DOPO I GUAI ALL'ANCA E IL MALORE A WIMBLEDON, UN ALTRO PROBLEMINO PER L'ALTOATESINO. COSA SUCCEDE NEL CASO DI SUO FORFAIT - GRAMELLINI: "'TUTTA COLPA DELLA FIDANZATA RUSSA' SOSTENGONO I DETRATTORI DI SINNER, MA SE QUALCUNO PENSA SERIAMENTE CHE LO STARE IN COPPIA TOLGA ENERGIE, ALLORA ALLE OLIMPIADI DOVREBBERO PARTECIPARE SOLTANTO I PRETI (E NEANCHE TUTTI)…"

1. JANNIK SINNER NON HA IL COVID MA PER LE OLIMPIADI È CORSA CONTRO IL TEMPO: COSA DICE IL REGOLAMENTO

sinner

Estratto dell'articolo di Alessio Morra per www.fanpage.it

Jannik Sinner ha la febbre, ma non ha il Covid, […] Doveva partire martedì per Parigi, volerà nella capitale francese giovedì, nel giorno del sorteggio dei tabelloni. La speranza è che passi tutto rapidamente, ma il viatico non è dei migliori, considerando che nel torneo potrebbe sfidare gli avversari più forti. […]

sinner

[…] CHI SOSTITUIREBBE SINNER IN CASO DI RINUNCIA ALLE OLIMPIADI

Tocca attendere. […] Ma che succede se Jannik è costretto a rinunciare ai Giochi di Parigi? Il regolamento è chiaro. Un giocatore infortunato può essere rimpiazzato solo da chi è presente già alle Olimpiadi. Quindi si pesca dal torneo di doppio. L'Italia avrebbe la chance di sostituire Sinner con un altro giocatore azzurro, in questo uno tra Vavassori e Bolelli, la seconda testa di serie nel torneo di doppio.

2. CASA SINNER

jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 1

Estratto dell'articolo di Massimo Gramellini per www.corriere.it

Fino a pochi mesi fa, recita la vulgata dei social e dei tantissimi lettori (maschi) che mandano mail accorate sull’argomento, il single Jannik Sinner era un supereroe invulnerabile, mentre il fidanzato Matteo Berrettini si trascinava da un infortunio all’altro.

Poi c’è stata l’inversione dei ruoli: il single di ritorno Berrettini ha ricominciato a stare (e a giocare) bene, e il neofidanzato Sinner si è trasformato in un ospedale da campo: raffreddori, capogiri, adesso anche un attacco di febbre alla vigilia delle Olimpiadi che rischia di comprometterne la preparazione. «Tutta colpa della Russa», sostengono i detrattori, senza alcun malanimo nei confronti del presidente del Senato, ma alludendo alla impronunciabile Kalinskaya con cui Sinner (orrore!) ha appena trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna.

anna kalinskaya sinner

Sapendo di rappresentare il pensiero di un’esigua minoranza, mi ostino a considerare l’amore un elemento di forza e stabilità, specie per chi pratica lo sport ad alto livello. […] Se invece qualcuno pensa seriamente che lo stare in coppia tolga energie, allora alle Olimpiadi dovrebbero partecipare soltanto i preti (e neanche tutti).

