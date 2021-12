PIÙ CHE MISTER, UN SIGNORE! - ALESSANDRO MONTICCIOLO, IL NUOVO ALLENATORE DEL CASARANO IN SERIE D, HA RITROVATO UNA VALIGETTA, CONTENENTE GIOIELLI DEL VALORE DI 50MILA EURO, ABBANDONATA SU UN MARCIAPIEDE E L’HA RESTITUITA AI CARABINIERI – DOPO UN’INDAGINE, I MILITARI SONO RISALITI AL PROPRIETARIO: SI TRATTA DI UN…

Esordio vincente per il nuovo allenatore del Casarano calcio che, a pochi giorni dal suo arrivo in città, è già protagonista in positivo. Alessandro Monticciolo ha, infatti, ritrovato una valigetta abbandonata su un marciapiede in centro, contenente gioielli per 50mila euro, e la restituisce ai carabinieri.

In realtà l’allenatore ha poi passato la preziosa valigetta a due dirigenti della società che hanno provveduto alla riconsegna in caserma. Dopo una rapida indagine, i militari sono risaliti al rappresentante di preziosi (di Matino) che l’aveva distrattamente smarrita dopo essere stato in una gioielleria della zona.

L’episodio si è verificato intorno alle 13.30 di ieri quando la squadra era a pranzo in un locale sito in una corte di via Roma. La valigetta è stata aperta soltanto in caserma, davanti ai carabinieri, lasciando tutti di stucco per il valore dei preziosi contenuti, pari o superiore a 50mila euro.

Nel frattempo il rappresentante, disperato, aveva chiamato in gioielleria sperando di ritrovare lì la sua valigetta. Un attimo di distrazione, probabilmente nell’aprire l’auto, che poteva costare davvero molto caro ma che ha trovato esito felice grazie al gesto dell’allenatore e dei dirigenti del Casarano, ringraziati tra le lacrime dal rappresentante.

