UNA DELLE POCHE COSE CHE MANCAVA NEL PALMARES DI JOSE’ MOURINHO – NEL RITIRO DELLA ROMA UN TIFOSO PORTOGHESE HA CHIESTO ALLA FIDANZATA DI SPOSARLO DAVANTI ALLO SPECIAL ONE- IL TECNICO È RIMASTO SENZA PAROLE - LA FIDANZATA SI È COMMOSSA E… - ECCO COME E’ FINITA

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho ?‍?‍?‍?#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

Da corrieredellosport.it

proposta di matrimonio davanti a mourinho

Allo stadio Municipal di Albufeira non soltanto tanto lavoro della Roma per la preparazione estiva, ma anche una proposta di matrimonio. E che proposta. È accaduto questa mattina, quando al termine dell'allenamento due tifosi portoghesi, ma della Roma, sono riusciti a entrare dentro lo stadio e a farsi una foto con Mourinho.

Dopo lo scatto il tifoso ha chiesto allo Special One di aspettare un momento: il tifoso ha preso la mano della fidanzata e le ha fatto la proposta di matrimonio. Il tecnico, davanti a loro, è rimasto senza parole: incredulo dell'accaduto ma felicissimo per quanto visto. La fidanzata commossa, Mourinho e lo staff hanno applaudito la coppia dopo il sì della donna. In pochi hanno potuto fare la proposta davanti allo Special One, di certo un momento che si ricorderanno per sempre anche per questa novità.

proposta di matrimonio davanti a mourinho