Riceviamo e pubblichiamo:

ANGELA CARINI IMANE KHELIF

Lettera 1

Caro Dago, il pugile Imane Khelif? È come se Rocco Siffredi avesse gareggiato nel salto con l'asta femminile!

Fritz

Lettera 2

Caro Dago, il giornalista del Wall Street Journal, Ewan Gershkovich, condannato in Russia a 16 anni per spionaggio, ritornerà negli Stati Uniti nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Putin stia attento che non gli rifilino Biden!

John Reese

Lettera 3

evan gershkovich in tribunale 1

Caro Dago, Generazione X e Millennial più a rischio per 17 tipi di tumori. I grandi successi della raccolta fondi per la "ricerca contro il cancro"...

Scottie

Lettera 4

Caro Dago, migliaia di persone oggi in Iran ai funerali di Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas ucciso a Teheran in un attacco attribuito a Israele. Occhio a non farsi fregare la salma dal Mossad!

Benlil Marduk

Lettera 5

Esimio Dago,

imane khelif angela carini 8

invitato dal suo partito (il Pd) a dimettersi dalla presidenza della holding del Gruppo Spinelli, David Ermini si è dimesso dal Pd. Chissà quali sono le profonde motivazioni alla base di questa scelta così "sofferta" (e rapida...). Ah, saperlo!

Bobo

Lettera 6

Caro Dago, Angela Carini abbandona il match di boxe contro l'algerina Imane Khelifi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Avrebbe dovuto farsi massacrare per far contenta la comunità Lgbt e l'eurodeputato PD Alessandro Zan?

Lucio Breve

Lettera 7

GIORGIA MELONI IN CINA

Allegria mitico D,

ricordi la barzelletta del soldato giapponese dimenticato in un'isoletta che s' imbatteva con un plotone di marines vittoriosi e intimava loro di arrendersi? Renzi propone a PD e M5S di mettersi attorno ad un tavolo senza pregiudizi per vincere con lui in Liguria, sennò si perde. Non svegliamolo.

- peprig –

Lettera 8

Caro Dago,

a quanto pare monta la polemica!!!! Tutti indignati perché la nostra Angela Carini dovrà affrontare sul ring un… uomo. La cosa più gustosa di questa polemica è che a indignarsi sono gli stessi che appena un mesetto sventolavano con orgoglio lo “straccetto arcobalenato”. Chissà se adesso inizieranno a capire cosa implichi supportare la nefasta “ideologia multi-color”. Chissà…

Gianpaolo Martini

Lettera 9

IMANE KHELIF - ANGELA CARINI

Caro Dago , stasera la Meloni sarà a Parigi in visita a Casa Italia dove soggiorna la squadra olimpica italiana . In anteprima posso riportare uno stralcio di quello che dirà stasera: " io sono giorgia ,sono una donna , sono una madre , sono italiana , sono cristiana , sono borgatara , sono giornalista , sono pure atleta !!! "

Marco di Gessate

Lettera 10

Caro Dago, Liguria, l'ex presidente Giovanni Toti torna in libertà. Dopo le dimissioni da governatore della Regione, il giudice ritiene che non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato. Governare una Regione da centrodestra è un reato?

RPM

Lettera 11

Tutti sono contro la violenza sulle donne poi alle olimpiadi un uomo picchia una donna nell'indifferenza totale.

imane khelif angela carini 6

A.

Lettera 12

Caro Dago, Istat: in Italia una casa su tre non è abitata. Oltre che a pagarci le pensioni i migranti dovranno provvedere anche ad abitarci le case?

Jonas Pardi

Lettera 13

Caro Dago, la conseguenza della fuga dei "cervelli" all'estero la abbiamo vista in questi giorni...i lavori sulla linea dell'alta velocità programmati in piena estate con il picco dei viaggiatori!

FB

Lettera 14

Gentile Dago, questa mattina in Francia si sono scordati dell'Egalité

Un caro saluto

Pballa

emmanuel macron thomas bach parigi 2024

Lettera 15

Egregio Dago,

con i tuoi potenti mezzi, potresti sapere se il verde Macron ha l'aria condizionata nella sua residenza Parigina o ne è privo come gli atleti olimpici?

Cordialità

Sanvic

Lettera 16

Caro Dago, Parigi 2024, Manlio Converti, psichiatra e presidente di Amigay su incontro boxe Angela Carini: "Possibile lieve vantaggio di Imane Khelif ma inclusione è più importante". Dopo la pagliacciata arrivano i clown. Questo ci fa o ci è? In nome dell'inclusività vorrebbe avere un collega che non ha titoli ma dice di sentirsi psichiatra?

Max A.

PECHINO EXPRESS - IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI E LA FIGLIA GINEVRA IN CINA - MEME BY EDOARDO BARALDI

Lettera 17

Caro Dago, Carini-Khelif, ma com'è possibile? Hanno tanto rotto gli zebedei con il doping e poi fanno disputare un incontro di boxe tra una donna e un soggetto che ha il testosterone di un uomo. O sono ubriachi o qualcuno li paga...

Spartaco

Lettera 18

Caro Dago, Imane Khelif, Repubblica: "Ieri alcuni media algerini […] sono stati persino costretti a pubblicare una foto della pugile da bambina «per fermare l’onda di fake news e di odio che arriva dall’Italia»". Come no. La famosa foto in cui la "bimba" viene trovata sotto a un cavolo...

ANGELA CARINI IN LACRIME DURANTE L INCONTRO CON IMANE KHELIF

Corda

Lettera 19

Caro D'ago a proposito dei poveri orsi uccisi in Trentino: ho visitato i parchi orientali degli Usa, Alaska compresa e del Canada incontrando qualche esemplare di orso lungo i sentieri. Da anni lì l'uomo convive con gli orsi utilizzando semplici strategie. Ditelo all'onorevole Fugatti: basta copiare. Saluti

Ranierirob

Lettera 20

Caro Dago, gli atleti incazzati neri per il cibo che viene servito loro nella mensa-ristorante del Villaggio Olimpico. Vadano a sciacquarsi la bocca nella Senna!

Matt Degani

Lettera 21

ATLETA DEL TRIATHLON VOMITA DOPO AVER NUOTATO NELLA SENNA

Caro Dago, Olimpiadi, J.K. Rowling: "Angela Carini ha subito una ingiustizia brutale. A una giovane pugile è stato portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché è stato permesso a un maschio di salire sul ring contro di lei". Sottoscriviamo parola per parola. Fuori i nomi dei signori che hanno autorizzato questo stupro morale: il mondo deve sapere!

SdA