PRESA PER IL KULUSEVSKI! SI SCATENA L’ASTA TRA JUVENTUS E INTER PER AVERE IL GIOIELLINO DEL PARMA (MA DI PROPRIETÀ DELL’ATALANTA) GIÀ A GENNAIO - GLI INTRECCI DI MERCATO TRA LA ‘SIGNORA’ E LA ‘BENEAMATA’ NON FINISCONO QUI. IL CLUB NERAZZURRO È FORTEMENTE INTERESSATO A MANDUZKIC. MA LA JUVENTUS DIFFICILMENTE CEDERÀ L'ATTACCANTE CROATO IN ITALIA – E SU GIROUD…

Da liberoquotidiano.it

kulusevski

L'eterna sfida da Juventus e Inter, oltre che in campionato, potrebbe spostarsi sul calciomercato. I due club condividono certi obiettivi e stanno sondando alcune opportunità a parametro zero per la prossima stagione. Innanzitutto Mertens, in scadenza di contratto a giugno. Se il belga del Napoli non rinnoverà, ci saranno Juve ed Inter a contenderselo.

Fabio Paratici e Beppe Marotta, come hanno dimostrato, sono soliti muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza e programmare al meglio la stagione successiva. Lo stesso discorso vale per Dejan Kulusevski, il gioiellino classe 2000 del Parma - ma di proprietà atalantina- potrebbe essere oggetto di un'asta. Juve ed Inter sono vigili sulle sue tracce, con Paratici avvistato ieri a Bologna per seguire il match contro il Parma. Sebbene sarà difficile portarlo via da Parma a gennaio- per via delle rimostranze dell'Atalanta- i due club si stanno muovendo in anticipo per intavolare una trattativa con i bergamaschi per la prossima stagione.

mandzukic

Ma gli intrecci di mercato tra Juve e Inter non finiscono qui. Il club nerazzurro è fortemente interessato a Mario Manduzkic, complici gli infortuni di Politano e Sanchez; ma la Juventus difficilmente cederà l'attaccante croato in Italia, soprattutto se si tratta del principale competitor. Inoltre la Juventus potrebbe infastidire l'Inter su Giroud, principale obiettivo interista per gennaio. Il club bianconero sta vagliando la possibilità di portare a gennaio il campione del mondo a Torino: sarebbe una preziosa riserva per affrontare al meglio le tre competizioni. E non dimentichiamo la lunga tradizione dei calciatori francesi alla Juventus.

