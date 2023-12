PRIMA GLI HANNO TOLTO LE SIGARETTE, ADESSO VOGLIONO TENERE IL BOEMO PER QUALCHE SETTIMANA LONTANO DALLA PANCHINA: CI RIUSCIRANNO? - ZEMAN E’ STATO DIMESSO DALLA CLINICA DOPO LA LIEVE ISCHEMIA CHE LO HA COLPITO IL 12 DICEMBRE. NON POTRÀ ANCORA TORNARE AD ALLENARE O ANDARE ALLO STADIO. MA C’E’ DA ASPETTARSI QUALCHE COLPO A SORPRESA: ZEMAN E’ UNO ABITUATO A GIOCARE ALL’ATTACCO NEL CALCIO E NELLA VITA…

Da gazzetta.it

zeman

Passata la paura, Zdenek Zeman torna a casa. Il tecnico è stato dimesso dalla clinica "Pierangeli" di Pescara dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per una lieve ischemia. L'attacco era stato transitorio e, per fortuna, non ha procurato danni permanenti, come ha evidenziato la seconda risonanza magnetica cerebrale effettuata oggi. Il boemo aveva accusato un malore prima di svolgere una seduta di allenamento. Immediatamente soccorso, il tecnico era stato trasportato presso la struttura sanitaria. Le sue condizioni non erano apparse preoccupanti ma era comunque stato tenuto sotto osservazione.

zdenek zeman foto di bacco

NIENTE PANCHINA— La raccomandazione ricevuta alle dimissioni è stata di assoluto riposo, almeno per un po' non potrà sedersi in panchina. In panchina nella gara esterna contro l'Ancona, in programma domenica alle 20.45, tornerà dunque a sedere il suo vice Giovanni Bucaro. Per la successiva in casa con la Fermana si valuterà se potrà vedere la partita allo stadio o se il rientro sarà rimandato a dopo la sosta.

ZEMAN TOTTI 4 ZEMAN SPALLETTI zeman ZEMAN TOTTI 5 zdenek zeman e guido d ubaldo foto di bacco (2) ZEMAN GASCOIGNE