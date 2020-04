PRIMA DI MENTANA, ERA STATO FRANCO LAURO A “INVENTARE” LA MARATONA TV – MARINO BARTOLETTI: “AI GIOCHI DI ATLANTA ERO SUO DIRETTORE E NON RIUSCII A SMUOVERLO PER PIÙ DI UN GIORNO E DI UNA NOTTE INTERI DALLA CONDUZIONE, QUANDO MISERO UNA BOMBA NEL COMPOUND OLIMPICO. ALLA FINE DOVETTI OBBLIGARLO A RIPOSARE UN PO’ SUL DIVANO DEL MIO UFFICIO. FRANCO ERA COSI" - PAOLA FERRARI: "INCARNAVA NEL MODO PERFETTO L’ANIMA DEL SERVIZIO PUBBLICO” – VIDEO

https://youtu.be/BeNDV9XsXjA

Per una volta non sono le immagini a rubarci il cuore. Ma la voce. Quella inconfondibile di Franco Lauro. Che ha raccontato alcuni dei momenti più alti del nostro sport. E che non dimenticheremo mai. CIAO FRANCO!#Italbasket pic.twitter.com/Ka6OlJzvBH — Italbasket (@Italbasket) April 14, 2020

Da ilsussidiario.net

franco lauro

Ivan Zazzaroni ha ricordato il compianto Franco Lauro. In collegamento con Storie Italiane, su Rai Uno, ha spiegato: “Ci sono ancora delle morti che riescono a sorprenderti, ieri quando mi è arrivata la notizia quasi non ci credevo. Lui era molto professionista, sobrio, preciso, ‘era molto Rai’, lui si preparava tantissimo”. Quindi un curioso aneddoto: “Ricordo 17 anni fa quando feci la mia prima Domenica Sportiva da opinionista, c’era Lauro e Galeazzi, il polo nord e il sud, ma lui ha sempre fatto il tutto rimanendo nel suo, sempre vestito bene, composto. Lo vedevo sempre la domenica mattina, lui arrivava con 200 giornali sotto il braccio perché voleva prepararsi”.

franco lauro galeazzi

Anche Paola Ferrari si è collegata con il programma di Eleonora Daniele: “Ivan ha descritto bene l’immagine di Franco, lui arrivava con questa cartelletta di giornali, voleva sempre essere informato, non aveva mai voglia di fermarsi, aveva sempre voglia di sapere. Franco è andato in onda fino alla sera di Pasqua. Era innamorato del basket, era un signore, incarnava nel modo perfetto l’anima del servizio pubblico. Lui voleva ricordare sempre i medici, gli infermieri, i malati, lo faceva ogni domenica, adesso lo fanno un po’ tutti, lui lo faceva già anni fa”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FRANCO LAURO È MORTO, BARTOLETTI: “ENTUSIASTA DI VITA E LAVORO”

franco lauro paola ferrari

Continuano ad arrivare le manifestazioni di cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del giornalista Rai Franco Lauro. Su Instagram un altro collega che ha vissuto un gran pezzo di strada nella sua carriera al fianco di Lauro, Marino Bartoletti, ha dedicato all’amico scomparso un commosso pensiero: “Franco Lauro era un entusiasta della vita e del lavoro. Un collega disponibile, meticoloso, competente, appassionato e corretto. Se n’è andato a 58 anni in maniera inattesa e cattiva, quando aveva ancora tante cose da fare e da dire.

franco lauro

Non sto neanche a raccontare quanti momenti ci hanno unito.” Non mancano ovviamente, vista la lunga militanza lavorativa in Rai e le esperienze vissute assieme anche durante i Giochi Olimpici, i ricordi di Marino Bartoletti che condivideva con Lauro anche la passione per la pallacanestro: “Veniva come me dal basket: ma sapeva e poteva parlare di tutto. Ai Giochi di Atlanta ero suo direttore e non riuscii a smuoverlo per più di un giorno e di una notte interi dalla conduzione, quando misero una bomba nel compound olimpico. Alla fine dovetti obbligarlo con la forza a riposare un po’ sul divano del mio ufficio. Franco era cosi.” (agg. di Fabio Belli)

franco lauro