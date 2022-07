PRIMA DELLA ROTTURA DEFINITIVA SHAKIRA HA CHIESTO A PIQUÉ DI FARE TERAPIA DI COPPIA: I MOTIVI DEL RIFIUTO DEL DIFENSORE DEL BARCELLONA – ORA TRA I DUE E’ GUERRA IN TRIBUNALE: SONO IN DISACCORDO SUL FUTURO DEI FIGLI MILAN E SASHA, CHE HANNO RISPETTIVAMENTE 9 E 6 ANNI. LA POPSTAR È INTENZIONATA A PORTARE I BAMBINI CON SÉ A MIAMI: VUOLE TORNARE A VIVERE NEGLI STATI UNITI. MENTRE IL "PIQUETON"…

GERARD PIQUE SHAKIRA

Da fanpage.it

Divi planetari, ricchissimi nella tasca e carichi di gloria, sia che si tratti di Champions League o Grammy Award, Gerard Piqué e Shakira nelle vicende di cuore non sono diversi dai miliardi di persone che popolano il nostro pianeta.

Ci si conosce, ci si innamora, poi può capitare di lasciarsi, dopo aver messo su famiglia ed essere stati assieme parecchi anni. "Succede a tutti", aveva detto la cantante colombiana qualche tempo prima dell'annuncio ufficiale della separazione, rispondendo a una domanda sul significato della sua canzone ‘Te felicito', un brano in cui si complimentava con un ex compagno falso e traditore.

shakira e pique con i figli 2

All'epoca nessuno ci aveva fatto caso visto che la coppia sembrava ancora solida, ma sia la canzone che le parole di Shakira nell'intervista – "credi di essere in una relazione sincera, ma non è reale come pensavi" – non erano nient'altro che la descrizione di quello che stava vivendo personalmente. Quando un amore finisce, spesso c'è qualcuno che soffre più dell'altro ed in questo caso è abbastanza chiaro che la 45enne di Barranquilla ne sia uscita assolutamente devastata – come racconta chi le è vicino – mentre le testimonianze sulle notti "fuori controllo" di Piqué nei locali di Barcellona raccontano impulsi diversi.

Shakira con Piqué e i due figli quando la loro era una favola felice

pique con shakira

E del resto è proprio la scoperta del tradimento del 35enne difensore blaugrana con una giovane catalana che ha messo Shakira davanti all'evidenza di una situazione irrecuperabile, al termine di mesi in cui – dall'inizio di quest'anno – Piqué si era allontanato sempre di più, fino ad arrivare a lasciare l'abitazione in cui viveva assieme alla compagna e ai due figli Milan e Sasha per tornare a vivere nella sua casa da scapolo. Eppure la cantante ci aveva provato eccome, a rimettere assieme i cocci quando già aveva visto le prime crepe nella storia lunga 12 anni.

Shakira si è rituffata nel lavoro: qua nella promozione del suo brano ’Te felicito’

Secondo quanto svelato da ‘Telecinco', lo scorso gennaio il 35enne calciatore spagnolo avrebbe detto a Shakira che i suoi sentimenti verso di lei erano cambiati. La relazione si sarebbe raffreddata dopo il viaggio di Natale fatto dalla coppia a Orlando assieme ai figli. "Lei ha proposto una terapia di coppia, ma lui ha rifiutato perché non voleva aggiustare nulla, non voleva continuare con lei", è stato rivelato. Da lì in poi è stato un lento scivolare verso una conclusione inevitabile, nonostante anche nei mesi successivi la cantante colombiana abbia cercato di salvare la relazione, mentre Piqué viveva sempre più da single. Già, succede a tutti: Shakira lo ha vissuto sulla sua pelle.

shakira pique'

SHAKIRA E PIQUE’

Da www.corrieredellosport.it

Dopo la rottura Shakira e Gerard Piqué hanno provato a trovare un accordo per il futuro dei loro figli ma invano. Così hanno deciso di affidarsi a legali esperti per affrontare al meglio la situazione in Tribunale. Come riporta La Vanguardia, la cantante si è affidata a Pilar Mañé mentre Piqué ha optato per Tamborero Abogados, che ha curato con successo il divorzio della tennista Arantxa Sánchez Vicario. Al centro della contesa l'affidamento dei piccoli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni.

SHAKIRA PIQUE'

Shakira vuole lasciare la Spagna

La popstar è intenzionata a portare i bambini con sé a Miami: vuole tornare a vivere negli Stati Uniti per dare una scossa alla sua carriera americana, che ha risentito parecchio della sua lunga permanenza in Spagna. Per amore di Piqué, infatti, Shakira si è trasferita a Barcellona e tra una gravidanza e l'altra ha dovuto fare i conti pure con un problema alle corde vocali. L'artista avrebbe offerto all'ex compagno la possibilità di vedere i figli ogni volta che lo desidera ma il difensore spagnolo sarebbe del tutto contrario.

SHAKIRA PIQUE'

Piqué non vuole stare lontano dai bambini

Piqué non vuole che Milan e Sasha lascino la Spagna, dove sono nati e cresciuti e dove hanno anche un ottimo rapporto con i nonni paterni. A Miami Shakira possiede una villa da dieci milioni di euro acquistata qualche anno prima dell'incontro con Piqué, avvenuto nel 2010. Tempo fa aveva deciso di vendere l'immobile per poi ripensarci. Tra i suoi vicini di casa star del calibro di Jennifer Lopez, Matt Damon, Ricky Martin.

Shakira, Piqué e i motivi della rottura

Ad oggi sono avvolti nel mistero i motivi che hanno spinto Shakira e Piqué a mollarsi dopo dodici anni. Si è parlato di tradimenti da parte dello sportivo, di prestiti chiesti alla musicista e mai concessi e di molteplici incomprensioni e litigate. I diretti interessati, dopo il comunicato del 4 giugno che annunciava la rottura, hanno preferito non fornire ulteriori dettagli a riguardo.

Shakira Gerard Pique SHAKIRA E PIQUE IN SPIAGGIA shakira pique 6 shakira pique 4 shakira pique 5 shakira pique 11 shakira pique 10 SHAKIRA INCINTA CON PIQUE shakira pique 1 shakira pique 2 shakira pique 9