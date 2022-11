IL PRINCIPE SAUDITA SALMAN AL SAUD AVREBBE PROMESSO AI CALCIATORI DELL'ARABIA SAUDITA UNA ROLLS ROYCE PHANTOM, OGNUNA DEL VALORE DI 500 MILA EURO, PER FESTEGGIARE LA VITTORIA CONTRO L'ARGENTINA - MA IL C.T. HERVÉ RENARD SMENTISCE: "ABBIAMO UNA FEDERAZIONE E UN MINISTERO DELLO SPORT MOLTO SERI. NON È IL MOMENTO DI RICEVERE REGALI" - LA FAMIGLIA REALE AVRÀ CAMBIATO IDEA DOPO AVER VISTO LA PARTITA CONTRO LA POLONIA?

1. L'ARABIA SAUDITA BATTE L'ARGENTINA E IL PRINCIPE PREMIA TUTTI CON LE ROLLS ROYCE

Come ogni Campionato Mondiale di Calcio che si rispetti ci sono nazionali favorite alla vittoria rispetto ad altre. Oltre ad essere sotto gli occhi dei riflettori per le fortissime polemiche sociali però, quello che si sta giocando ora in Qatar è un Mondiale estremamente particolare perchè finora molti pronostici sono stati ribaltati sul campo.

Uno su tutti quello relativo al match tra Arabia Saudita - Argentina che si è giocato lo scorso 22 novembre e termianto con la clamorosa vittoria degli asiatici. Per questa vittoria inaspettata, il principe bin Salman Al Saud ha promesso ai suoi calciatori un regalo costosissimo...

UN "REGALINO" PER LA VITTORIA

Mentre il Sovrano annunciava festa nazionale per tutta la giornata del 23 novembre a seguito della vittoria della sua Nazionale contro la favoritissima Argetina di Lionel Messi, i calciatori biancoverdi ricevevano una notizia davvero inaspettata: ilprincipe bin Salman Al Saud ha promesso a ogni calciatore una Rolls Royce Phantom ognuna del valore di 500 mila euro, (circa 13 milioni di euro per le 26 vetture complessive da regalare ).

Il modello è senza dubbio uno dei più lussiosi mai creato dall'azienda britannica e dei più potenti, equipaggiato con un motre <>motore 6.7 V12 biturbo, capace di erogare 600 CV. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

2. IL C.T. RENARD SMENTISCE LE VOCI SUI REGALI DALLA FAMIGLIA REALE

Il C.T. dell'Arabia Saudita, Hervé Renard ha rivelato che nessuno dei suoi giocatori ha ricevuto regali dalla famiglia reale del paese. Renard ha detto: “Non c'è niente di vero in questo. Abbiamo una federazione e un ministero dello sport molto seri. Non è il momento di ottenere qualcosa in questo momento."

