PRONTI PER I BOTTI DI FINE MERCATO? - IL PARIS SAINT GERMAN PROVA L'ULTIMO ASSALTO PER MILAN SKRINIAR - L'ALLENATORE DEI PARIGINI, GALTIER: "MANCANO ANCORA PIÙ DI 48 ORE ALLA FINE DEL MERCATO, TUTTO È POSSIBILE" - L'OFFERTA DI 50 MILIONI ARRIVATA AD AGOSTO NON SODDISFA I NERAZZURRI E IL PSG POTREBBE FARNE UN'ALTRA CHE SI AVVICINA AI 70 MILIONI RICHIESTI - MENTANA: "SEMBRIAMO QUELLE FAMIGLIE NOBILIARI SPIANTATE CHE OGNI ANNO VENDONO UN QUADRO, UN GIOIELLO O L'ARGENTERIA PER FRONTEGGIARE I CREDITORI..."

1. SKRINIAR: IL PSG TENTA UN ULTIMO ASSALTO. LA POSIZIONE DELL'INTER

Da www.calciomercato.com

milan skriniar

Il Paris Saint Germain non cede e nelle ultime ore di mercato torna alla carica con l'Inter per Milan Skriniar. Dopo le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi e dell'allenatore Christophe Galtier (e la replica di Beppe Marotta), il club parigino in queste ore sta tentando un ultimo assalto al centrale slovacco dell'Inter, in scadenza di contratto a giugno 2023.

milan skriniar

DOMANDA E OFFERTA

Le posizioni sono le stesse di sempre: l'offerta pervenuta fino a questo momento (50 milioni) non soddisfa i nerazzurri, che ne vorrebbero almeno 70 per cedere Skriniar e che pensano, dal 2 settembre in poi, di intavolare una trattativa per il rinnovo. Ma la proprietà cinese del club non chiude definitivamente la porta a una cessione: vedremo se da qui alle 20 di giovedì il Psg saprà trovare la formula giusta per accontentare Zhang, con buona pace di Marotta.

milan skriniar

DALLA FRANCIA

In Francia, L'Equipe scrive: "Le discussioni sono considerate positive. A Parigi è stata riacquistata fiducia nella buona riuscita dell'operazione e il club italiano non nasconde più, in privato, che forse sarà costretto a dare l'ok alla cessione entro domani sera".

2. PSG, GALTIER SPERA ANCORA IN SKRINIAR

Estratto dell'articolo da sport.virgilio.it

Se il passaggio di Paredes alla Juventus appare quasi certo, molto più difficile resta invece l’arrivo in Francia di Milan Skriniar, difensore attorno a cui l’Inter ha fatto muro ma per il quale Galtier nutre ancora qualche speranza.

milan skriniar

“Non posso dire che sia completamente finita. Il mercato è sempre emozionante perché anche ci sono sorprese dell’ultimo minuto. Al momento la trattativa con l’Inter è molto difficile. Dobbiamo rispettare la loro decisione. Ma mancano ancora più di 48 ore, quindi tutto è possibile” ha affermato il tecnico classe 1966.