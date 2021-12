PROSEGUE IN LEGA CALCIO LA GUERRA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE. ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA, IL PRESIDENTE DAL PINO E L'AD DE SIERVO PROPORRANNO L'EX CAPO DELLA POLIZIA GIANNI DE GENNARO - VICINO ALLA NOMINA E' ANDATO PER DUE VOLTE GAETANO BLANDINI (DIRETTORE GENERALE DELLA SIAE), MA SONO MANCATI SEMPRE UNA MANCIATA DI VOTI. IL SUO HANDICAP? I BUONI RAPPORTI CON LOTITO INVISO AL DUPLEX DAL PINO-DE SIERVO

Prosegue in Lega Calcio la guerra per la nomina del consigliere indipendente. Da più di un anno non si riesce infatti ad avere una maggioranza.

Andò per due volte vicino alla nomina Gaetano Blandini (direttore generale della SIAE), ma mancarono una manciata di voti.

Sembrerebbe che alla prossima assemblea, il Presidente Dal Pino e l'AD De Siervo, proporranno l'ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro, figura certamente autorevole con grande esperienza di ordine pubblico ma poca in tema di gestione dei diritti, che è il nodo principale in termini economici per le società di calcio.

Blandini, 59 anni da 13 DG della Siae, sul tema vanta invece un grande esperienza.

Sotto la sua gestione il fatturato della Siae è passato da 620 a 850 milioni di euro (dato pre-pandemia).

Tuttavia Blandini avrebbe, come handicap, i buoni rapporti con Claudio Lotito e per questo non piace né al Presidente né all'AD della Lega Calcio.

