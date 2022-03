PSG: UN FALLIMENTO REAL - BENZEMA SHOW: TRIPLETTA DA URLO E FRANCESI ELIMINATI (PESA L’ERRORE DI DONNARUMMA SUL PRIMO GOL) - QUASI 1 MILIARDO E MEZZO DI EURO SPESI IN 10 ANNI, 629 MILIONI DI EURO DI MONTE-INGAGGI, MESSI E UNA COLLEZIONE DI FIGURINE: TUTTO INUTILE. AL KHELAIFI NON RIESCE A VINCERE NEANCHE QUEST’ANNO LA CHAMPIONS (CHI LA VORRA’ CONQUISTARE DOVRA’ FARE I CONTI, TANTO PER CAMBIARE, CON ANCELOTTI) – L’INGLESE GARY LINEKER ESALTA BENZEMA: "UNO DEI PIU’ GRANDI NUMERI 9 DI TUTTI I TEMPI"

Da gazzetta.it

Ci sono serate in cui il calcio rivendica il suo ruolo di sport più amato e seguito al mondo. E lo fa attraverso partite come quella tra Real e Psg, destinata a rimanere nella storia della Champions. Il 3-1 finale, con cui la squadra di Ancelotti cancella lo 0-1 dell'andata guadagnandosi i quarti, è il prodotto di due partite troppo diverse tra loro per rientrare in questi stessi 90'. Per un'ora c'è solo il Psg, trascinato da un celestiale Mbappé, pronto a prendersi il Pallone d'oro. Poi arriva l'episodio dell'1-1: il Real poteva pareggiare solo con una prodezza o con l'aiuto degli avversari.

E spiace che a rimettere in partita i blancos sia proprio il nostro Gigio Donnarumma, protagonista della frittata che porta al gol di Benzema. Da lì, cancellate il Psg, sparito dal campo in maniera imbarazzante. C'è solo il Real, la squadra che nessuno riesce a far fuori dalla Champions, anche quando sembra lontana dal top. C'è solo Karim Benzema, l'eterno Benzema. Con lui un commovente Modric: tutti a dire che a 36 anni e mezzo è finito, ma andate a rivedervi la palla che il genio croato dà a Benzema per il 2-1.

LA PARTITA— Dopo i primi 10' in cui il Real, trascinato da Vinicius, sembra promettere bene, c'è solo il Psg. Mbappé è devastante, ben assistito da Neymar, mentre Messi resta ai margini, come gli succede ormai troppo spesso. In mezzo c'è anche un Verratti eccelso, ottima notizia per Mancini. Il Psg passa al 39' con la fuga di Mbappé, lanciato alla perfezione nello spazio da Neymar, che buca un Courtois non perfetto. Al francese vengono annullati altri due gol, mentre il Bernabeu lo ammira a bocca aperta sperando che arrivi a Madrid a giugno.

GIGIO, MA CHE FAI?— Donnarumma è vittima del calcio egli ultimi anni, che impone ai portieri di saper giocare almeno decorosamente coi piedi. Forse il suo tallone d'Achille, da sempre. Benzema va in pressione, lui tarda a liberarsi della palla e la frittata è fatta. La palla carambola su Vinicius che serve a Benzema un comodo gol. Impressionante come un episodio gestibile (al Real servono altri due gol per passare) sciolga una squadra evidentemente poco abituata a vincere partite pesanti.

A differenza del Real e del suo tecnico, che insegue la quarta Champions. In due minuti, tra il 76' e il 78', Benzema ne fa altri due. Il 2-1 è una genialata di Modric, con Marquinhos che sporca il tiro di Benzema rendendolo imparabile, mentre il terzo è tutto del francese, che si avventa su una giocata affannosa di un traballante Marquinhos e la mette nell'angolino. Il ribaltone è servito. E chi vorrà vincere la Champions, tanto per cambiare, dovrà fare i conti col Real.

