AL PSG SONO MESSI MALE – LEO MESSI HA ABBANDONATO GLI ALLENAMENTI PERCHÉ IN DISACCORDO CON GLI ESERCIZI IMPOSTI DALL’ALLENATORE, CHRISTOPHE GALTIER – DOPO L’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS PER MANO DEL BAYERN MONACO, IL CLUB FRANCESE È UNA POLVERIERA. E IL FUTURO A PARIGI DELLA “PULCE”, CHE HA IL CONTRATTO IN SCADENZA A GIUGNO, SEMBRA SEMPRE PIÙ INCERTO…

Dalla Francia trapela l’ennesima indiscrezione sul Psg, diventato una vera e propria polveriera dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Bayern Monaco. Le ultime notizie hanno come protagonista Leo Messi, che nell’allenamento odierno avrebbe litigato con Christophe Galtier.

A quanto pare, l’argentino non era affatto contento degli esercizi che gli stava proponendo il proprio allenatore, non ha mancato di farglielo sapere e il tecnico francese, nonostante gli sforzi per farlo tornare sui propri passi, non ha potuto fare altro che seguirlo con lo sguardo mentre la Pulce si allontanava verso gli spogliatoi.

[…] «So che Leo, la dirigenza e il presidente si stanno confrontando molto – erano state le parole di Galtier nella conferenza stampa di qualche ora prima pre Rennes –. Non conosco i dettagli della discussione. Se Leo debba esserci la prossima stagione (contratto in scadenza nell’estate 2023), l’ho già detto: è la volontà reciproca. Leo è felice nello spogliatoio. Ha fatto 18 gol e 17 assist in questa stagione. Sì, è stato criticato dopo le due partite col Bayern, ma non è stato l’unico, anche perché molto spesso è risultato decisivo» […]

