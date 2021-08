PSICODRAMMA NERAZZURRO - ALCUNI TIFOSI DELL’INTER HANNO IMBRATTATO IL MURALE DEDICATO A ROMELU LUKAKU, CON SAN SIRO E LA CURVA NORD ALLE SPALLE: “CI AVETE TUTTI ROTTO I COGLIONI” – I SUPPORTER HANNO ANCHE APPESO UNO STRISCIONE CONTRO LA SOCIETA' - “BIG ROM” È ATTESO A LONDRA, DOVE COMPLETERÀ IL SUO TRASFERIMENTO AL CHELSEA PER 115 MILIONI DI EURO – PER RIMPIAZZARE IL BELGA SI PENSA DI ACQUISTARE UNO TRA DUVAN ZAPATA E DUSAN VLAHOVIC, MA SONO FUORI BUDGET…

Andrea Sereni per il "Corriere della Sera"

Cancellato il murale dedicato a Lukaku, con San Siro e la Curva nord alle spalle. Non hanno perso tempo i tifosi dell'Inter: Romelu va via, loro rimuovono il ricordo dello scudetto che lo ha visto leader. Il belga è partito da Linate ieri sera, direzione Londra. Così è di fatto iniziata la sua nuova avventura inglese, dopo una giornata trascorsa tra valigie e, dopo pranzo, le visite mediche alla clinica Columbus di Milano, atto formale prima di definire il trasferimento al Chelsea.

Il club nerazzurro incassa 115 milioni, l'attaccante firma un contratto da complessivi 15 milioni netti per i prossimi tre anni. Atteso solo l'annuncio ufficiale. L'Inter raccoglie cocci e denari, ascolta Nandez - che chiede al Cagliari di «mantenere la parola data» - spera di trattenere Lautaro e guarda Correa (dopo Dzeko) per sostituire Romelu, Zapata e Vlahovic sono fuori budget. Il serbo della Fiorentina ha diversi estimatori: Tottenham e Atletico Madrid sono in prima fila, poi l'Arsenal.

Commisso per ora resiste: vorrebbe rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2023) e tenerlo per almeno un altro anno. Diretto a Londra anche Milenkovic, vicino al West Ham, in viola riecco Nastasic. Il Milan lavora per Florenzi: può arrivare dalla Roma in prestito con diritto di riscatto legato alla qualificazione in Champions. I rossoneri studiano anche Yacine Adli, centrocampista classe 2000 scuola Psg, oggi al Bordeaux: qualità da trequartista, duttile, costa circa 10 milioni.

Fronte uscite: è ufficiale la cessione in prestito di Caldara al Venezia. La Juventus accoglie (di nuovo) Kaio Jorge, rientrato ieri a Torino dopo un pit-stop in Brasile. Presto potrebbe allenarsi con Locatelli: Allegri lo aspetta, il Sassuolo ha preso dal Gremio il suo sostituto, Matheus Henrique.

