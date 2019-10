PUM! PUM! "IL PISTOLERO" ABBATTE L'INTER - CARESSA AVEVA APPENA RICORDATO CHE SUAREZ SEGNA UNA RETE A CHAMPIONS QUANDO IL BOMBER URUGUAGIO RACCOGLIE UN ASSIST DI MESSI, TAGLIA FUORI GODIN E FA DOPPIETTA - L'INTER VA KO AL CAMP NOU, CAPELLO: "LA DIFFERENZA L'HA FATTA VIDAL" - CON LA VITTORIA DEL BORUSSIA DORTMUND IL GIRONE PER CONTE SI COMPLICA - NAPOLI SPRECONE, ANCELOTTI MANDA IN TRIBUNA INSIGNE...- VIDEO

Vincenzo D’Angelo per gazzetta.it

L’Inter ha sempre perso a Barcellona in Champions League e non vince fuori casa da quasi mezzo secolo. Stasera, però, al Camp Nou è stata vicina all’impresa. Grandissimo primo tempo dei nerazzurri, che dopo il gol-lampo di Lautaro al 2’ hanno avuto più di un’occasione per raddoppiare. In particolare, strepitosa parata di Ter Stegen sul colpo di testa dello stesso Toro. Mentre il Barcellona, in campo con Messi dall’inizio, per 45 minuti è stato quasi inoffensivo. Nella ripresa i blaugrana sono entrati in campo con ben altro piglio, è aumentata la pericolosità in area nerazzurra, e al 13’ è arrivato il pareggio con una splendida girata di destro al volo dal limite dell’area di Suarez. L’Inter ha retto fino a pochi minuti dalla fine quando ancora Suarez, sfruttando un assist di Messi, ha saltato Godin e ha firmato il 2-1.

