QUAL E’ IL MOTIVO DELL’ARRESTO CARDIACO DI BOVE? TRA LE IPOTESI C’È UN CALO IMPROVVISO DI POTASSIO NEL SANGUE CHE AVREBBE CAUSATO PROBLEMI AL CUORE. DA NON ESCLUDERE ANCHE CHE IL DURO SCONTRO AVUTO IN CAMPO CON L’INTERISTA DUMFRIES ABBIA CONTRIBUITO AL MALORE – IL CENTROCAMPISTA È VIGILE E LUCIDO MA RESTERÀ RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA - VIDEO

Da giallorossi.net

Dopo la paura di ieri, oggi arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di salute di Edoardo Bove. Il giocatore, portato all’ospedale Careggi dopo il malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter, è stato estubato ed è vigile e lucido, tanto da essere in grado di rispondere alle domande dei medici.

Oggi il centrocampista romano svolgerà altri esami, ma i primi accertamenti hanno escluso danni cardiologici. Stando a quanto riferisce Radio Manà Manà Sport, alla base del malore accusato ieri da Bove ci sarebbe un improvviso calo di potassio (ipokaliemia grave) che può causare un arresto cardiaco.

Il calciatore resterà ancora sotto stretto controllo medico, ma l’allarme sembra fortunatamente rientrato. Si attendono nuovi comunicati da parte del club viola per fare chiarezza sulle cause del malore accusato dal calciatore e soprattutto sullo stato di salute del calciatore, ancora di proprietà della Roma.

Secondo Corriere.it, Bove resterà ricoverato in terapia intensiva. I medici vogliono capire il motivo dell’arresto cardiaco: tra le ipotesi (sempre più probabile) c’è un calo improvviso di potassio nel sangue che avrebbe causato problemi cardiaci. Da non escludere anche che il duro scontro avuto in campo con l’interista Dumfries abbia contribuito al malessere che ha fatto temere il peggio.

