9 mag 2022 14:30

QUALCUNO CHIAMI UNA BARELLA PER BARELLA - GLI UTENTI SOCIAL SCATENATI PER LA CAPRIOLA IN AVANTI DEL CENTROCAMPISTA NERAZZURRO DOPO UNA PRESUNTA SPINTA DI BANDINELLI DURANTE INTER EMPOLI - L'AZZURRO È ANDATO DALL'ARBITRO PER RECLAMARE IL RIGORE, MA IL DIRETTORE DI GARA NON L'HA CONCESSO - SU TWITTER C'È CHI LO SFOTTE PER IL VOLO E CHI ANCHE GLI CONSIGLIA DI DARSI AI TUFFI… - VIDEO