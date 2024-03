16 mar 2024 09:30

QUALE ITALIA STA CUCINANDO SPALLETTI PER GLI EUROPEI? IL CT CONVOCA 28 GIOCATORI PER LE AMICHEVOLI CONTRO VENEZUELA E ECUADOR. PRIMA CHIAMATA PER FOLORUNSHO (VERONA). CI SONO ANCHE ORSOLINI (BOLOGNA) E LUCCA, IL CENTRAVANTONE DELL’UDINESE. PENSARE DI RISOLVERE IL PROBLEMA DEL GOL CON LUI E’ UNA PIA ILLUSIONE – SCAMACCA (IN CRESCITA NELL'ATALANTA), POLITANO, CRISTANTE E MANCINI RESTANO A CASA - INSIGNE SPERA IN UNA CONVOCAZIONE PER GLI EUROPEI (CIAO CORE!)...