QUEL GRAN PEZZO DELL’UBALDO (RIGHETTI) – A "CAMPIONI DEL MONDO SU RADIO 2" L’EX DIFENSORE GIALLOROSSO RACCONTA LE ORE DI PAURA DOPO IL DOPPIO INFARTO, RINGRAZIA FONSECA, PARLA DEL PRANZO CON ALLEGRI E DELL’ARRIVO DI MOURINHO: "LA NOTIZIA L'HO AVUTA IN TERAPIA INTENSIVA, HA FATTO DA CRASH TEST, FUNZIONA TUTTO!” - LE BATTUTE DI MAROCCHINO: "HAI VISTO A FARE L'ATLETA, NON FUMARE, MANGIARE SANO, COSA SUCCEDE?" - VIDEO

“Un po’ di spavento ce l’ho avuto….”, Ubaldo Righetti interviene a Campioni del Mondo, la trasmissione condotta da Marco Lollobrigida su Rai Radio 2, e rassicura tutti sulle sue condizioni di salute dopo l’infarto che lo ha colpito mentre giocava a padel costringendolo al ricovero all’ospedale Sant’Andrea. “Hai visto a fare l’atleta, mangiare sano, non fumare, cosa succede?”, Domenico Marocchino, che ha aperto la trasmissione bevendo un bicchiere di Barbera, scherza con l’ex difensore della Roma: “Gli ecclesiastici sono quelli che vivono più a lungo in assoluto, non parliamo dei cardinali: li avete mai visti correre?”

“Io sono stato sempre in regola ma dalla prossima volta comincio a fare diversamente”, ribatte con ironia Righetti: “A parte gli scherzi però è fondamentale la prevenzione. L’ho consigliata sempre agli altri, noi siamo stati sportivi e ci sentiamo un po’ più forti ma non è così”. Il commentatore di Roma Tv ringrazia Fonseca per le parole spese nei suoi confronti in una delle ultime conferenze stampa: “Prima di parlare della partita, ha fatto un augurio al sottoscritto: è un signore”.

Si parla del pranzo di Righetti con Allegri che ha fatto sognare i romanisti poche ore prima dell’annuncio di Mourinho: “Con Max siamo amici, ogni tanto lui capita a Roma e ci vediamo, poi c’era il discorso, il pensiero di Fonseca che ormai non è più l’allenatore giallorosso…”. Quanto all’arrivo di Mou, Righetti su Instagram ha fatto sfoggia di ironia: “La notizia di Mourinho l'ho avuta in terapia intensiva, ha fatto da crash test, funziona tutto!”

