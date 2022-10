QUELLO CHE NON FA LA STAMPA SPORTIVA ITALIANA, LO FA LA BBC: UN SACROSANTO ELOGIO A SPALLETTI - "SE IL NAPOLI È LA SQUADRA PIÙ DIVERTENTE E PERICOLOSA D’EUROPA IL MERITO È SUO” – VIENE RICORDATO ANCHE CHE SPALLETTI È STATO IN PREDICATO DI SUCCEDERE A MOURINHO AL CHELSEA, MA “ALL’EPOCA NON PARLAVA INGLESE”. LA TRATTATIVA CON I "BLUES", PROVOCO’ UNA ROTTURA CON LO SPOGLIATOIO DELLA ROMA AL TEMPO DELLA SUA PRIMA ESPERIENZA A TRIGORIA...

Da ilnapolista.it

Questo articolo della BBC Luciano Spalletti se lo può stampare, farne un poster. E’ una sorta di consacrazione mediatica internazionale, scritta da un’istituzione dell’informazione mondiale. Che scrive – testuale:

“Luciano Spalletti è uno degli allenatori più influenti, innovativi e controculturali che la Serie A ha prodotto negli ultimi 15 anni e sta ottenendo tardivamente alcuni riconoscimenti su quanto sia un bravo stratega”.

Poi cita James Horncastle: “Spalletti è stato ingiustamente diffamato negli ultimi 15 anni perché non ha vinto titoli nei primi cinque campionati”. Segue riassunto delle sue avventure, a dimostrare una carriera coerente, penalizzata da una narrazione non proprio amica.

Spalletti, scrive ancora la BBC, è “un personaggio idiosincratico nel mondo spesso folle del calcio moderno, ha trascorso del tempo di qualità con la sua papera Biancaneve e la sua vasta collezione di magliette da calcio, prima che arrivasse il lavoro giusto”. Il Napoli.

Ovviamente, l’attacco del pezzo è dedicato ai tifosi dell’A16, allo striscione contro di lui e al furto della Panda. Perché le figuracce restano. Meritiamo che ci vengano rinfacciate. Ma l’elogio di Spalletti va oltre la consueta sobrietà della BBC.

“Il Napoli sta volando in questa stagione, in patria e in Europa. Sono primi in Serie A, imbattuti e capocannonieri del campionato”.

“Quella che abbiamo visto in campo contro il Liverpool era una squadra che gioca secondo un’idea, tutti la pensano allo stesso modo”, ha spiegato l’esperto di calcio europeo Guillem Balague.

“Spalletti può prendersi molti elogi per l’ottimo avvio del Napoli – scrive ancora la BBC – La sua enfasi sui passaggi veloci e sugli attacchi da fuori, pur essendo anche attento al possesso palla, tira fuori il meglio da un Napoli che sembrava aver perso i suoi migliori talenti in estate, ma che invece è stato rinvigorito“.

Li nomina: “il capitano Lorenzo Insigne, il capocannoniere di tutti i tempi Dries Mertens e il totemico difensore Kalidou Koulibaly hanno lasciato il club in estate, provocando ancora più proteste da parte dei tifosi. Ma poi è arrivato una brillante campagna acquisti“.

Il pezzo si sofferma “sull’elettrizzante attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, già soprannominato Kvaradona, ma lo scouting impressionante è in evidenza anche altrove. Kim Min-jae si è assicurato che Koulibaly non mancasse in difesa, mentre il centrocampista Andre Anguissa, in prestito dal Fulham, ha mantenuto la sua forma eccezionale dopo che il suo contratto è stato reso definitivo”.

“Tutti i nuovi acquisti si adattano allo stile di gioco di Spalletti”.

Horncastle ricorda che per un attimo Spalletti è stato in predicato di succedere a Jose Mourinho al Chelsea, ma “all’epoca non parlava inglese e non si sentiva pronto per il lavoro”. “Nonostante da allora abbia diretto alcune delle più grandi squadre della Serie A, non è sempre stato trattato con il dovuto rispetto“.

“Quello che è certo è che il Napoli – conclude la BBC – è diventato una delle squadre più divertenti e pericolose d’Europa, e il suo allenatore può prendersi molto del merito”.

