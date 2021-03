8 mar 2021 16:10

QUI GOTTI CI COVA! L'AVRESTE MAI DETTO CHE UNO COME IL TECNICO DELL'UDINESE FOSSE TRA I RIBELLI DELLA MOVIDA? EPPURE HANNO BECCATO PURE IL "NOSFERATU" GOTTI IN UNA CENA PROIBITA DALLE REGOLE ANTI-COVID - OTTO PERSONE SI ERANO ASSEMBRATE IN UN APPARTAMENTO E I VICINI INFASTIDITI DAI RUMORI HANNO CHIAMATO LA POLIZIA - PER L'ALLENATORE E I SUOI COMPAGNI DI SOLLAZZO È SCATTATA LA MULTA DI 400 EURO (280 SE PAGATI ENTRO 5 GIORNI)...