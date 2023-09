QUI LOTITO E QUI LO NEGO - IL PRESIDENTE DELLA LAZIO, CLAUDIO LOTITO, FURIBONDO DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA JUVE: CHIEDE AI SUOI GIOCATORI DI "SVEGLIARSI" E ANNUNCIA IL SILENZIO STAMPA A CAUSA DEL PRIMO GOL SUBITO CONTRO I BIANCONERI: PER I LAZIALI MCKENNIE CONTROLLA IL PALLONE OLTRE LA LINEA DI FALLO LATERALE - IL PATRON BIANCOCELESTE NEI GIORNI SCORSI AVEVA "BRACCATO" IL DESIGNATORE ARBITRALE, GIANLUCA ROCCHI, DURANTE UN INCONTRO IN CAMPIDOGLIO PER LAMENTARSI DI… - VIDEO

Lotito che va a lamentarsi con Rocchi per l'arbitraggio di Juve - Lazio, l'avesse fatto un dirigente della Juve apriti cielo, come minimo Chiné stava già a preparare le carte per chiedere la radiazione della Juve. pic.twitter.com/QgAhx41dQt — GIUSEPPE (@JPeppp) September 17, 2023

1. LAZIO INFURIATA DOPO LA JUVENTUS, LOTITO PIÙ DI TUTTI: "DEVONO DARSI UNA SVEGLIATA"

Estratto dell'articolo di Dimitri Conti per www.tuttomercatoweb.com

Sono ore di estrema tensione nel mondo Lazio, dopo la terza sconfitta in quattro partite di campionato maturata ieri in casa della Juventus, […]come racconta l'edizione odierna de Il Messaggero, […] il presidente Claudio Lotito è arrabbiato: per l'arbitraggio, sì, ma anche per alcune scelte tecniche e per un atteggiamento mogio che lui ha ravvisato. Tanto che il quotidiano riporta un virgolettato: "Devono darsi tutti una svegliata e subito".

2. IL VIDEO DELLE LAMENTELE DI LOTITO CON ROCCHI

Da www.ilnapolista.it

La Lazio è in silenzio stampa per polemica dopo le decisioni arbitrali di Juventus-Lazio. La società biancoceleste ritiene di essere stata danneggiata, in particolar modo nell’azione del primo gol di Vlahovic: i laziali (e le immagini sembrano suffragare questa ipotesi) ritengono che il pallone fosse uscito sul controllo di McKennie.

Oggi è però emerso il video di qualche giorno fa, relativo a un confronto tra Lotito eGianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B. Lotito si lamentava delle decisioni prese a Napoli nel corso della partita vinta dai laziali 2-1, match in cui due gol sono stati annullati alla squadra di Sarri.

Nel video che Lotito parla di casi di fuorigioco passivo e attivo, “forse ricordando l’episodio di Napoli del gol annullato a Guendouzi” scrive il Corriere dello Sport. E cita il leccese Banda, facendo riferimento a Lecce-Lazio.

Nel video, prosegue il Corsport Rocchi evita di entrare nello specifico, la sede non è quella opportuna, ma si lascia comunque andare ad un “è border”, commento che in parte accoglie i dubbi di Lotito, che quindi prima dei fatti di Juve-Lazio si era già fatto sentire con Rocchi.

