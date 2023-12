"PER 520 MILIONI DI EURO ANDREI IN ARABIA A PIEDI" - ANCELOTTI SCHERZA SULLA SCELTA DEL GOLFISTA JON RAHM. IL CAMPIONE SPAGNOLO DEL MASTERS, ORA NUMERO 3 AL MONDO, È PASSATO AL CIRCUITO SAUDITA DIVENTANDO TRA GLI ATLETI PIÙ PAGATI DEL PIANETA – “NON È STATA UNA DECISIONE SEMPLICE. I SOLDI SONO UNA VARIABILE IMPORTANTE, MA COME PADRE E MARITO NON POSSO IGNORARLI”

“Per 500 milioni andrei in Arabia a piedi, non avrei nemmeno bisogno dell'aereo. Scherzo... Ognuno sceglie quello che vuole. Rahm è molto bravo, non so molto di golf ma mi sembra che sia il miglior del mondo". Queste le parole di Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Betis.

Si mormorava da qualche settimana ma pochi ci credevano fino in fondo. Stanotte, invece è arrivata la conferma da parte dell'interessato: lo spagnolo Jon Rahm, numero 3 al mondo, protagonista di Ryder Cup, campione dell'ultimo Masters ha firmato per la Liv, il circuito saudita.

L'offerta, come spesso accade da quelle parti, è di quelle a cui non può rinunciare: si parla di 520 milioni di euro per tre anni, ma non sono ancora stati resi noti i dettagli del contratto. Il giocatore basco, trapiantato negli Usa per il college e lì diventato grande come golfista, andrà a prendere quanto il Pga ha distribuito in premi in tutto il 2023.

Poco dopo, prima via social, poi attraverso la Fox, sono arrivate le parole del 29enne spagnolo: "Come potete vedere è ufficiale - ha detto -. Dopo tutte le voci, alcune delle quali erano fondate, ho firmato per la Liv. Non è stata una decisione semplice, ma la Liv ha portato nel nostro mondo una ventata di freschezza che mi ha elettrizzato". Ovviamente nessuna conferma sui soldi che andrà a guadagnare: "Non posso commentare sui dettagli che sono e resteranno privati. I soldi sono una variabile importante, ma come ho sempre detto io non gioco per i soldi, semplicemente come padre e marito non posso neanche ignorarli.

