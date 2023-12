"AD ALCUNI GIOCATORI PIACE PIÙ IL FANTACALCIO CHE IL CALCIO” – L’INTERVENTO DI LUCIANO SPALLETTI AD "ATREJU": “L’IMPEGNO DEVE ESSERE UN MOTIVO COSTANTE, DOBBIAMO FAR VEDERE CHE TENIAMO A QUESTA MAGLIA" – AL SUO ARRIVO, IL C.T. AZZURRO HA “DRIBBLATO” LE DOMANDE DI ENRICO LUCCI, INVIATO DI "STRISCIA", SULLE SUE IDEE POLITICHE (IN PASSATO AVEVA PROFESSATO IDEE DI SINISTRA): “IO QUELLO CHE HO DETTO, LO RIPETO. TUTTO E SEMPRE, PERCHÉ SO QUELLO CHE DICO…” – VIDEO

1. SPALLETTI, "AD ALCUNI GIOCATORI PIACE PIÙ FANTACALCIO DI CALCIO"

luciano spalletti ad atreju 6

(ANSA) - "C'è l'insidia del mondo virtuale a quello corporeo fatto di abbracci veri. Ad alcuni giocatori piace più il fantacalcio che il calcio, bisogna capire prima le differenze e noi stiamo lavorando in questo senso. Quando sono in panchina e canto l'inno dell'Italia è qualcosa di unico". Lo ha detto il ct della nazionale azzurra, Luciano Spalletti, dal palco di Atreju. Parlando del senso di apparenza alla maglia dell'Italia ha aggiunto: "Bisogna sentirsi parte di qualcosa e dare un senso alla vita. L'impegno deve essere un motivo costante e continuo, perché facciamo parte di una nazionale e dobbiamo evidenziare dei valori e far vedere che teniamo a questa maglia che è un dono che ci viene dato".

2. EURO 24': SPALLETTI, "NON CI IMPORTA SE NON CREDONO IN NOI"

luciano spalletti ad atreju 5

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Intanto siamo i campioni in carica e non è poco. Non ci deve interessare se qualcuno crede o no in noi. I calciatori devono credere in se stessi". Lo ha detto Luciano Spalletti, ct dell'Italia, durante Atreju, commentando il sorteggio di Euro 2024. "Non possiamo tirarci indietro portando questa bandiera sulle spalle - ha aggiunto - Immaginiamo che nessuno dei nostri avversari sarà felice di incontrare l'Italia. Poi noi dobbiamo fare quello che è il nostro dovere in campo. Vogliamo esser ricordati da tutti per essere una squadra che ha giocato un calcio feroce e coraggioso, andando ad affrontare viso a viso gli avversari".

luciano spalletti ad atreju 2

3. SPALLETTI AD ATREJU, "MIE IDEE POLITICHE? RESTANO QUELLE"

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Io quello che ho detto lo ripeto tutto e sempre, perché so quello che dico". Risponde così il ct della nazionale azzurra, Luciano Spalletti, a margine di Atreju a "Striscia La Notizia" che gli chiede se politicamente fosse passato a desta, vista la sua presenza alla festa di Fratelli d'Italia e dopo che in passato si era schierato pro sinistra.

