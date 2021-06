UN "BLUES" D'ADDIO PER LUKAKU - IL CHELSEA PUNTA IL CENTRAVANTI DELL'INTER. ABRAMOVICH LO VORREBBE PER RINFORZARE L’ATTACCO (TE CREDO, DOPO AVER VISTO GIOCARE TIMO WERNER…) – I NERAZZURRI NON CONTEMPLANO UNA CESSIONE DEL GIGANTE BELGA, MA TUTTO POTREBBE CAMBIARE SE… - NEL FRATTEMPO LUKAKU SI APRE IN UN’INTERVISTA ALLA GAZZETTA: “JAY-Z MI HA CAMBIATO LA VITA E INSEGNATO A CREDERE IN ME” (OGNUNO SI SCEGLIE I RIFERIMENTI CHE SI MERITA…)

Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

lukaku scudetto

Lukaku regalo Champions per Tuchel? L' uomo immagine del 19esimo scudetto della storia nerazzurra, l' emblema del gioco redditizio e generoso di Conte, abile a resuscitare l' orgoglio interista è Romelu Lukaku. L' attaccante che ha segnato 30 gol stagionali, il ragazzo con cui si è identificato il popolo nerazzurro quando ha fatto a sportellate con Ibrahimovic nel derby, in sintesi il miglior giocatore della serie A secondo la classifica ufficializzata ieri dalla Lega.

lukaku chelsea

Non è perciò un caso che il belga sia stato il primo elemento della rosa a essere stato contattato da Simone Inzaghi che, pur conscio delle inevitabili cessioni che il suo spogliatoio subirà per ragioni di bilancio, considera l' attaccante 28enne come centrale nel progetto. Lukaku da parte sua a Milano sta bene e nonostante l' addio traumatico del suo tecnico mentore non sembra contemplare a ora una prematura partenza da Appiano.

lukaku chelsea 3

Eppure in questa strana atmosfera da caos calmo, fra giocatori in vacanza e conti del club da aggiustare, un brivido percorre la schiena dei tifosi del Biscione. Thomas Tuchel, dopo aver sollevato la coppa più grande sabato battendo Sua Maestà Guardiola, ha acquisito credito agli occhi del magnate Roman Abramovich: l' obiettivo è l' allestimento di una squadra che il prossimo anno possa dare la caccia alla Premier, rinforzando innanzitutto il reparto offensivo, di cui non farà più parte Giroud prossimo ad accasarsi al Milan.

lukaku chelsea 2

In questa stagione Timo Werner ha deluso le aspettative e il tecnico tedesco, in procinto di rinnovare il contratto con i Blues fino al 2023, ha chiesto espressamente un bomber prolifico. Due sono i nomi che l' ex allenatore del Psg avrebbe formulato: Haaland di cui il Borussia Dortmund in questa finestra di mercato non si vuole privare e Lukaku appunto. Ora è vero che l' Inter considera il belga il perno centrale della squadra che verrà ma è altrettanto reale la necessità del club nerazzurro di concludere la sessione di mercato con un attivo di 80 milioni, alleggerendo il monte ingaggi del 15%.

Hakimi come è noto è la pedina individuata per il sacrificio sull' altare dell' abbattimento dei costi (Marotta e Ausilio lo valutano 80 milioni, il Psg 60: Emerson Royal del Barcellona il potenziale sostituto) ma basterà l' eventuale cessione del marocchino?

roman abramovich 1

L' entourage del belga prima di giurare fedeltà a Milano intende osservare l' evoluzione delle trattative e comprendere le future mosse di Steven Zhang. Dalla sede di Viale della Liberazione i dirigenti lasciano trasparire serenità sulla capacità di trattenere a Milano Romelu, ma con realismo non nascondono la consapevolezza che in un momento di congiuntura economica una eventuale offerta da 120 milioni di euro sgretolerebbe ogni piano e certezza.

La palla perciò passa al Chelsea, in attesa che oggi si sblocchi la diatriba sulle mensilità pregresse fra Simone Inzaghi e Lotito e l' Inter possa ufficializzare l' ingaggio del nuovo tecnico.

lukaku musica

DA www.eurosport.it

Romelu Lukaku, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha confessato le sue passioni in ambito musicale. La musica riveste un'enorme importanza nella vita di "Big Rom", che parla del suo rapporto di profonda amicizia con la super star Jay-Z.

"La musica è importantissima. Non solo un hobby, ma una parte di me. Un modo per tenermi connesso con le difficoltà che ho passato nella vita. Questo campionato è stato eccezionale e pieno di storie all'interno, gli dedicherei la canzone 'H.a.m' di Kanye West e Jay-Z: è di dieci anni fa, ma sempre attuale. Ci dice che bisogna avere fiducia in se stessi per ottenere grandi risultati".

romelu lukaku

"Nel mio rito pre-partita ascolto sempre la stessa playlist speciale, che mi fa compagnia quando arrivo allo stadio, mi dà concentrazione e mi aiuta a tenere focalizzato l'obiettivo da raggiungere. Nello spogliatoio siamo un grande gruppo anche perché c'è molto rispetto reciproco, ognuno ha i suoi gusti e ascolta ciò che vuole".

"Ho iniziato a rappare a 21 anni, ero attratto dal ritmo, fantastico da ricreare. Amo il rap, ma ciò che mi interessa di più sono i suoni . Poi ho iniziato a mixare, a produrre basi: così è diventata una passione che coltivo ancora oggi".

lukaku jay z 2

SU JAY-Z

"Jay-Z ha avuto un significato grandissimo perché io ho sempre ascoltato la sua musica. Soprattutto nei momenti in cui la mia vita era davvero difficile, i suoi pezzi mi hanno dato la forza di resistere e andare avanti, di guardare la vita in modo diverso. A volte bisogna avere pazienza e prendersi il tempo giusto per diventare grandi. Quando poi l'ho conosciuto, ho visto il suo atteggiamento: sapeva davvero chi fossi e mi ha insegnato come stare al top, come diventare un vincente.

lukaku jay z 1

Ricordo quando mi ha detto: 'Se davvero pensi che l'Inter sia lo step da fare per vincere, fallo'. Durante il primo anno io e i miei compagni siamo arrivati a un passo dal successo, ma nell'ultima stagione ce l'abbiamo fatta con duro lavoro, pazienza, sudore e sacrificio. Proprio la via che Jay mi aveva indicato. Segnare un gol è la sensazione più bella del mondo dopo quella che ho provato quando è nato mio figlio. Per il resto, io volevo conoscere solo poche persone selezionate nella mia vita. Una di queste era Kobe Bryant, riposi in pace! E l'altra era proprio Jay-Z: quando per la prima volta mi sono trovato a parlare con lui, di vita e non solo di lavoro, c'era anche Dj Khaled: era come un sogno che si avverava.

beyonce e jay z 14 anni insieme

Adesso spero che, pandemia permettendo, venga a Milano a vedermi segnare a San Siro. Alla fine di Sassuolo-Atalanta mi ha telefonato per farmi gli auguri e congratularsi, perché sapeva quanto fosse importante per me vincere il mio primo scudetto in Italia. Mi sento fortunato a poter parlare con lui quando voglio: so che mi copre le spalle e vuole il meglio per me, come Roc Nation (la sua società che gli cura l'immagine, ndr): è un sentimento che ricambio. Il consiglio che mi porto dietro all'Europeo è di credere in me stesso e fare in modo di essere sempre un uomo migliore. È una frase che mi ripeto ogni santo giorno".