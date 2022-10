"CI ALLENIAMO TUTTA LA SETTIMANA PER FARCI INCULARE COSÌ. PERCHÉ STATE FACENDO I PROTAGONISTI?" - MARCO VERRATTI IMBESTIALITO DOPO L'ESPULSIONE DI SERGIO RAMOS DURANTE LA PARTITA FINITA 0-0 CONTRO IL REIMS - IL CENTROCAMPISTA AZZURRO È ANDATO A PARLARE CON IL QUARTO UOMO DURANTE LA FINE DEL PRIMO TEMPO PER CHIEDERE SPIEGAZIONI: "SE L'ARBITRO LO FA APPOSTA, NON VA BENE" - L'EX PESCARA È STATO ALLONTANATO DA UN MEMBRO DELLO STAFF DEL PSG, PRIMA DI... - VIDEO

? L’échange TENDU entre un arbitre et Verratti ! Verratti ?« Si l’arbitre fait exprès comme ça, ça n’est pas bien ! On s’entraîne toute la semaine pour gagner, pour se faire enc*ler comme ça ! Pourquoi vous faites les protagonistes ? Pourquoi ? » ?pic.twitter.com/cADOMrD7iI — FOOTBALL-TIME? (@Footballtime___) October 8, 2022

Marco Beltrami per www.fanpage.it

MARCO VERRATTI CONTRO IL QUARTO UOMO

L'ultima giornata della Ligue 1 è stata contraddistinta dal sorprendente passo falso delle prime due della classe. Se il Marsiglia è stato sconfitto in casa dall'Ajaccio, la capolista PSG non è andata oltre lo 0-0 contro il Reims. Una partita quella dei Bleus contraddistinta dal nervosismo degli ospiti che non hanno digerito l'arbitraggio di Pierre Gaillouste. Tra i più arrabbiati, a sorpresa, Marco Verratti. Il centrocampista italiano campione d'Europa non si è controllato in campo e fuori.

MARCO VERRATTI CONTRO IL QUARTO UOMO

Tutto è nato dall'espulsione di Sergio Ramos. Il difensore dopo un fallo sanzionato a Marco Verratti ha chiesto spiegazioni al direttore di gara in maniera a dir poco veemente. All'ex Real Madrid è sfuggita qualche parola di troppo, ed ecco dunque il doppio giallo-lampo, che gli è costata l'espulsione. Una situazione che ha messo in salita il match per il PSG, strafavorito alla vigilia, e che soprattutto ha fatto arrabbiare moltissimo i giocatori ospiti.

MARCO VERRATTI CONTRO IL QUARTO UOMO

Tra i più arrabbiati Verratti, che non ha accettato il provvedimento disciplinare nei confronti del compagno. La sua furia gli è costata un cartellino giallo, che non è servito però per riportarlo alla tranquillità. In alcuni video circolati anche sul web, e relativi al ritorno degli spogliatoi per la fine del primo tempo, si può vedere un Verratti fuori controllo. L'ex Pescara si è indirizzato vero il quarto uomo per chiedere spiegazioni sull'operato del suo collega. Le parole sono pesanti: "Se lui (l'arbitro, ndr) lo fa apposta, non va bene! Ci alleniamo tutta la settimana per vincere, per farci inc****e così! Perché state facendo i protagonisti? Come mai?".

MARCO VERRATTI LUIS CAMPOS

Mentre un componente dello staff del PSG ha provveduto ad allontanare il giocatore italiano, ci ha pensato Mbappé a provare a gettare acqua sul fuoco protestando in maniera più pacata con l'ufficiale. Verratti nel frattempo è stato accompagnato negli spogliatoi, tutt'altro che calmo. Poi ci ha pensato anche Luis Campos, Football Advisor, a bordo campo a provare a tranquillizzare il suo giocatore. Chissà che quest'ultimo ora non paghi a caro prezzo quanto fatto e soprattutto le parole pronunciate. C'è grande attesa per il verdetto del giudice sportivo, con Galtier che dopo Sergio Ramos potrebbe perdere anche Verratti.

MARCO VERRATTI