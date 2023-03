"CIAPATI" DAL "CHAPITA" - LE PRESTAZIONI DI RETEGUI IN AZZURRO FANNO RIZZARE LE ORECCHIE AI CLUB EUROPEI - IL SUO VALORE È SALITO A CIRCA 15 MILIONI DI EURO, UNA CIFRA ACCESSIBILE ANCHE PER LE SQUADRE ITALIANE - IN POLE POSITION CI SAREBBE L'INTER MA IN CORSA CI SONO ANCHE ATLETICO MADRID, ATALANTA, EINTRACHT FRANCOFORTE E BAYERN LEVERKUSEN - RETEGUI PREFERIREBBE GIOCARE IN SERIE A PER CONTINUARE IL SUO CAMMINO CON L'ITALIA…

1 - I CLUB IN FILA DA CARLOS, PAPÀ MANAGER

Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

[...] Mateo Retegui segna due gol in due partite con la maglia azzurra e l'Europa del pallone si interroga: quanto vale, ora, l'attaccante del Tigre con l'Italia addosso? Vale l'interesse, qualcosa di più, dell'Inter, la corte serrata dell'Atletico Madrid di Simeone, l'affondo dell'Eintracht Francoforte e il sondaggio dell'Atalanta e del Bayer Leverkusen.

Mateo, ieri, ha aspettato il volo per Buenos Aires in una stanza dell'hotel Hilton di Fiumicino, mentre, nella hall, papà Carlos, che ne cura gli interessi ascoltava i tedeschi arrivati da Francoforte: attorno al numero nove del Tigre si è aperta l'asta per una cifra che si aggira attorno ai quindici milioni di euro. [...]

L'Europa aspetta le sue mosse, il partito degli estimatori si ingrossa. In pole resta l'Inter, ma l'Atletico è in pressing: al momento sembra una sfida Milano-Madrid per assicurarsi il suo cartellino, operazione, comunque, non di facile realizzazione perché per ottenerne la firma servirà mettere d'accordo due club, il Tigre che può riscattarlo dal Boca Juniors per il 50 per cento e lo steso Boca Juniors che deve dare il consenso per la sua metà.

[...] Mateo vuole imparare l'italiano in fretta, [...] preferirebbe una società di serie A per trovare la giusta empatia con il nuovo ambiente azzurro. Inter, ma non solo: l'Atalanta lo ha inserito nella sua agenda, la Lazio si è avvicinata al papà manager due mesi fa. L'asta è partita[...].

2 - LA NUOVA VITA COMINCIA CON DUE GOL

Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

Mateo Retegui, in arte El Chapita , 24 anni tra un mese esatto, è tornato ieri all’ora di cena in Argentina con un sorriso grande così e l’argento vivo addosso. Felice, emozionato, convinto di essere sul punto di dare una svolta alla sua carriera [...] «Un’esperienza fantastica e intensa, i compagni mi hanno accolto bene e mi sono sentito a casa. Ringrazio Mancini per l’opportunità».

Si sente già un po’ italiano e ha promesso al c.t. che da qui a giugno, quando tornerà per le Finals di Nations League, studierà la nostra lingua. Ma già lo sta facendo e ha imparato qualche parola dell’inno di Mameli e non ha avuto paura di cantarlo con qualche storpiatura nella notte maltese. Il suo entusiasmo contagioso ha bilanciato le difficoltà dell’Italia in questi giorni di passione.

[...] Mancio, [...] gli ha dato un consiglio [...]: «Mateo farebbe bene a venire in serie A così imparerebbe più in fretta la lingua e il nostro calcio». Per il centravanti è cominciata un’altra partita, ancora più importante, quella che riguarda il futuro. Papà Carlos è sbarcato a Roma di prima mattina e si fermerà in Europa sino a domani per fare un giro di orizzonte che lo porterà a Milano e Madrid. La Premier League, per il momento, non è un’opzione. La Bundesliga, invece, si. [...]

Carlos Retegui, scortato dall’amico procuratore Diego, si trasferirà a Milano e parlerà con i dirigenti dell’Inter, che seguono Mateo da qualche mese e vorrebbero portarlo alla Pinetina insieme a Lautaro Martinez al posto di Correa, destinato alla Spagna. Dario Baccin, il vice direttore sportivo dei nerazzurri, è stato a Napoli ed è volato a Malta venerdì sera insieme a papà Retegui, facile intuire che sabato, lontano da occhi indiscreti, i due abbiano già pianificato il vertice milanese.

[...] Mateo, in tempi non sospetti, era stato seguito da Udinese e Lazio, che pensavano di poterlo prendere per una cifra non superiore ai 6 milioni di euro. Adesso, di milioni, ne costa almeno 15. [...] L’Inter ha una carta importante da giocarsi, un altro giocatore argentino, il giovane Facundo Colidio, una seconda punta in prestito proprio al Tigre. Retegui però vuole l’Italia, anche per dare sostanza al suo progetto azzurro. [...]

